Giang hồ mạng Bình 'Trọc' bị khởi tố vì cho vay nặng lãi

Theo cảnh sát, Bình "Trọc" là cái tên quen thuộc trên các nền tảng mạng xã hội từ những năm 2017 đến nay. Trang Tiktok của giang hồ mạng này có khoảng 22.000 người theo dõi.

Nhiều clip của đối tượng Bình xoay quanh các chủ đề đạo lý, đi thu nợ và những quan điểm lệch chuẩn về đạo đức, lối sống.

Bị can Nguyễn Thái Bình, tức Bình "Trọc" sinh năm 1973.

Theo tài liệu điều tra, tháng 3/2023, Bình và Nguyễn Thị Hải thỏa thuận cho anh B.M.C vay 400 triệu đồng, gồm cả khoản nợ cũ của anh C với Hải. Bình là người đứng tên cho vay với lãi suất 10%/tháng, tương đương 40 triệu đồng.

Khi giao tiền, Bình khấu trừ trước 40 triệu đồng tiền lãi nhưng yêu cầu anh C viết giấy nhận 400 triệu đồng, trong đó ghi số tiền khấu trừ là tiền đặt cọc để xin cho con trai Bình vào lực lượng vũ trang.

Cơ quan công an làm rõ, từ tháng 5 - 11/2023, anh C đã chuyển cho Bình tổng cộng 280 triệu đồng tiền lãi. Sau đó, Bình chuyển cho Hải 175 triệu đồng và giữ lại 105 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Bình "Trọc" khai nhận toàn bộ hành vi như cáo buộc, đồng thời thừa nhận việc sản xuất, đăng tải nội dung lệch chuẩn trên mạng xã hội có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức của một bộ phận giới trẻ theo dõi.