5 đứa con chỉ phụng dưỡng 300 nghìn đồng/tháng, bố mẹ U80 cùng quẫn đi kiện

Một cặp vợ chồng ngoài 70 tuổi ở thành phố Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã đệ đơn kiện các con mình, yêu cầu tăng mức tiền phụng dưỡng vì mức hỗ trợ đã thỏa thuận từ nhiều năm trước không còn đủ để thanh toán chi phí sinh hoạt hiện tại cũng như các khoản phí y tế.

Theo truyền thông địa phương, Tòa án Nhân dân Trung cấp Quảng An vừa giải quyết xong vụ kiện liên quan đến nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ, trong đó nguyên đơn là cặp vợ chồng ngoài 70 tuổi, ông Vương và bà Hạ, bị đơn là 5 người con.

Vào năm 2001, khi ký thỏa thuận phân chia tài sản gia đình, các bên đã thống nhất rằng bốn người con trai mỗi người sẽ đóng góp 20 nhân dân tệ (khoảng 80 nghìn đồng) mỗi tháng để phụng dưỡng cha mẹ, tổng cộng là 80 nhân dân tệ (khoảng 300 nghìn đồng) mỗi tháng.

Hơn 20 năm trôi qua, cặp vợ chồng già mắc các bệnh mãn tính, chi phí y tế tăng cao, cộng với vật giá leo thang nên số tiền thỏa thuận ban đầu không còn đủ để trang trải các nhu cầu sống cơ bản. Dù cả 5 người con đều có khả năng hỗ trợ, họ lại không thể đạt được sự đồng thuận về việc tăng mức đóng góp, buộc cặp vợ chồng già phải tìm đến sự can thiệp pháp lý.

(Ảnh minh họa: AI)

Thẩm phán chỉ ra rằng, thỏa thuận phân chia tài sản gia đình trước đây phản ánh đúng ý nguyện của các bên tại thời điểm đó và cần được tôn trọng, tuy nhiên nghĩa vụ phụng dưỡng không phải là một con số cố định.

Theo thẩm phán, mức tiền phụng dưỡng cần được điều chỉnh linh hoạt dựa trên tình trạng sức khỏe của người cao tuổi, nhu cầu sinh hoạt thực tế, mức giá cả tại địa phương và điều kiện kinh tế của các con, thay vì cứng nhắc tuân theo những điều khoản đã lỗi thời từ nhiều năm trước. Pháp luật cũng quy định rõ rằng nội dung của thỏa thuận phụng dưỡng không được vi phạm các quy định pháp luật hay đi ngược lại nguyện vọng thực sự của người cao tuổi.

Phán quyết của tòa phải vừa tôn trọng thỏa thuận phân chia tài sản gia đình trước đó vừa có những điều chỉnh linh hoạt dựa trên nhu cầu sinh hoạt thực tế hiện tại. Sau khi xem xét các yếu tố thực tiễn, tòa án quyết định tăng mức phụng dưỡng, mỗi người trong số 5 người con sẽ đóng góp 7.000 nhân dân tệ (gần 27 triệu đồng) mỗi năm, nâng tổng số tiền lên khoảng 35 nghìn nhân dân tệ (khoảng 134 triệu đồng) mỗi năm.

Thông qua vụ việc này, thẩm phán nhấn mạnh rằng hiếu thảo vừa là phẩm chất đạo đức truyền thống vừa là nghĩa vụ pháp lý. Khi cha mẹ già đi và chi phí y tế tăng lên, gánh nặng tài chính cho việc phụng dưỡng tất yếu sẽ tăng theo. Các con không thể từ chối việc tăng mức đóng góp hợp lý chỉ vì đã có thỏa thuận từ nhiều năm trước.

Ngay cả khi đã từ bỏ quyền thừa kế, họ vẫn không được miễn trừ trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ. Các con cần chủ động hỗ trợ tài chính phù hợp và quan tâm, chăm sóc về mặt tinh thần cho cha mẹ dựa trên hoàn cảnh thực tế.