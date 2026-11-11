Tuyên Quang: Tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học, thả nhiều cá thể về tự nhiên

*Ngày 6/11/2026, tại khu rừng tự nhiên thuộc thôn Nà Sài, Công an xã Minh Ngọc đã phối hợp với UBND xã Minh Ngọc và Hạt Kiểm lâm khu vực XII tổ chức thả 3 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên.

Công an xã Minh Ngọc phối hợp với các lực lượng thả 2 cá thể Rùa Sa Nhân và 1 cá thể Trăn đất.

Các cá thể được thả gồm 2 cá thể Rùa Sa Nhân (Cuora mouhotii), tổng trọng lượng 1,2 kg và 1 cá thể Trăn đất (Python bivittatus), trọng lượng 0,7 kg. Qua kiểm tra, các cá thể đều còn sống, sức khỏe bình thường, đủ điều kiện sinh tồn trong môi trường tự nhiên.

Việc thả động vật được thực hiện tại khu vực rừng có sinh cảnh phù hợp. Sau khi được thả, cả 3 cá thể đều tự di chuyển, hòa nhập an toàn vào môi trường rừng tự nhiên.

*Ngày 30/10/2026, trước thông tin phản ánh của người dân thôn Trấn Kiêng, xã Phú Lương về việc một cá thể Rắn hổ mang chúa bò vào khu vực nhà ở, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của người dân, Công an xã Phú Lương đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực I, UBND xã Phú Lương kịp thời có mặt, tổ chức xử lý tình huống.

Công an xã Phú Lương phối hợp với các lực lượng thả cá thể Rắn hổ mang chúa về tự nhiên.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, hồ sơ theo quy định; cá thể Rắn hổ mang chúa được kiểm tra, đánh giá tình trạng sức khỏe. Qua xác định, cá thể đủ điều kiện sống và trở lại môi trường tự nhiên. Lực lượng chức năng đã tổ chức thả cá thể rắn về khu vực sinh cảnh phù hợp, bảo đảm các yêu cầu về an toàn cho con người, động vật và môi trường.

*Ngày 23/10/2026, Công an xã Minh Ngọc phối hợp với UBND xã, Hạt Kiểm lâm khu vực XII và các lực lượng liên quan tổ chức thả 3 cá thể chim Vàng anh (Oriolus chinensis) về môi trường tự nhiên tại khu rừng thuộc thôn Nà Sài, xã Minh Ngọc.

Công an xã Minh Ngọc phối hợp với các lực lượng thả 03 cá thể chim Vàng anh về môi trường tự nhiên.

Trước đó, 3 cá thể chim được người dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp cho chính quyền địa phương. Qua kiểm tra, cả 3 cá thể chim đều có tình trạng sức khỏe bình thường, không có thương tích ảnh hưởng đến khả năng sinh tồn và đủ điều kiện thả về tự nhiên. Sau khi thả, các cá thể chim đã tự bay trở về môi trường rừng, nơi có điều kiện sinh cảnh phù hợp để tiếp tục sinh sống và phát triển.

*Ngày 20/10/2026, Công an xã Hùng Đức đã phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm khu vực III, Ban Quản lý rừng đặc dụng Tân Trào - Cham Chu và UBND xã Phù Lưu tổ chức thả 4 cá thể Chim ngói nâu (Streptopelia senegalensis) trở lại môi trường tự nhiên tại khu rừng đặc dụng xã Phù Lưu.

4 cá thể Chim ngói nâu được Công an xã Hùng Đức cùng các lực lượng thả về tự nhiên.

Đây là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu, đã được xử lý theo Quyết định của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang. Toàn bộ 04 cá thể Chim ngói nâu đều khỏe mạnh và bảo đảm điều kiện sinh tồn tự nhiên.

*Ngày 15/10/2026, Công an xã Bạch Ngọc phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực XI, Phòng Kinh tế xã và Ban quản lý thôn Ngọc Thành tổ chức thả 04 cá thể Rồng đất về môi trường tự nhiên.

Công an xã Bạch Ngọc phối hợp thả 4 cá thể Rồng đất về môi trường tự nhiên.

Rồng đất là loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm IIB, cần được quản lý, bảo vệ theo quy định của pháp luật. Việc tổ chức thả các cá thể Rồng đất về môi trường tự nhiên góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, duy trì cân bằng sinh thái và bảo vệ các loài động vật hoang dã.

*Trong quá trình làm nương tại khu vực thôn Tấng, xã Linh Hồ, người dân phát hiện 1 cá thể khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides), xuất hiện tại khu vực sản xuất. Nhận thức được đây là động vật hoang dã cần được bảo vệ, người dân đã chủ động liên hệ và tự nguyện giao nộp cá thể khỉ cho Công an xã Linh Hồ để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng xã Linh Hồ tiếp nhận cá thể khỉ mặt đỏ từ người dân.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Linh Hồ đã tiến hành ghi nhận thông tin, kiểm tra tình trạng của cá thể khỉ và thực hiện các thủ tục cần thiết; đồng thời báo cáo, phối hợp với cơ quan chuyên môn để xác định tình trạng, nguồn gốc và thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã.

Những hoạt động kịp thời và ý nghĩa nêu trên không chỉ góp phần duy trì sự cân bằng hệ sinh thái, bảo tồn các loài mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp hiệu quả giữa lực lượng chức năng và chính quyền địa phương. Qua đó, công tác này tiếp tục lan tỏa thông điệp tích cực, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân trong việc bảo vệ môi trường sinh thái và nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá tại địa phương.