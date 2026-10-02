Lừa góp vốn chiếm đoạt hơn 15,4 tỷ đồng

Cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với Trần Thị Mỹ Hạnh.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 7-2025, Hạnh đưa ra thông tin gian dối để kêu gọi nhiều người góp vốn buôn hàng sỉ, hàng thanh lý, hàng gia dụng, điện máy, quần áo… Hạnh sử dụng hình ảnh, video hàng hóa lấy từ các hội nhóm trên mạng xã hội, tự đưa ra giá trị lô hàng, mức lợi nhuận và thời gian hoàn vốn. Sau khi nhận tiền của người góp vốn, Hạnh sử dụng một phần tiền để trả gốc, lợi nhuận cho những người góp vốn trước nhằm tạo lòng tin, tiếp tục huy động số tiền lớn hơn, cũng như để trả nợ, tiêu xài cá nhân. Cơ quan điều tra xác định Hạnh đã chiếm đoạt của 3 bị hại với tổng số tiền hơn 15,4 tỷ đồng.