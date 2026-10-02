Tuyên Quang: Quy tập hài cốt liệt sĩ Ma Đình Thắng tại điểm cao 1030

Thượng tá Nguyễn Trung Kiên, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang, trực tiếp chỉ đạo công tác cất bốc.

Cán bộ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang) thực hiện công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Ma Đình Thắng tại điểm cao 1030.

Từ nguồn tin do các cựu chiến binh Trung đoàn 266, Sư đoàn 313, Quân khu 2 cung cấp, lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành khảo sát, xác minh, tổ chức đào tìm tại khu vực trên. Mặc dù tuổi cao, đường xa, địa hình núi đá hiểm trở, bà Ma Thị Tứ, chị gái của liệt sĩ Ma Đình Thắng vẫn đến hiện trường, nơi người em trai hy sinh hơn 42 năm trước. Sự có mặt của bà là nguồn động viên đối với cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Liệt sĩ Ma Đình Thắng sinh năm 1962; quê quán xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Hà Tuyên (nay là xã Trung Hà, tỉnh Tuyên Quang); nhập ngũ năm 1981; cấp bậc Thượng sĩ, chức vụ Tiểu đội trưởng, thuộc Tiểu đoàn bộ, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 266, Sư đoàn 313. Đồng chí hy sinh ngày 15-5-1984 tại điểm cao 1030 trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Trong quá trình cất bốc, lực lượng tìm kiếm thu được một số di vật gồm: 2 đế giày, 2 chiếc dép nhựa và 3 cúc áo. Hài cốt liệt sĩ đã được đưa về nhà quàn của Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang) để trông nom, bảo quản chu đáo, chờ hoàn tất thủ tục bàn giao cho thân nhân và tổ chức an táng theo quy định.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang) cùng thân nhân và các cựu chiến binh tiến hành đưa hài cốt liệt sĩ Ma Đình Thắng từ điểm cao 1030 về nhà quàn của đơn vị.

Việc tìm kiếm, quy tập được hài cốt liệt sĩ Ma Đình Thắng góp phần làm vơi bớt nỗi đau của gia đình sau hơn 42 năm mong đợi, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân đối với những người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Liệt sĩ Ma Đình Thắng sinh năm 1962; quê quán xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Hà Tuyên (nay là xã Trung Hà, tỉnh Tuyên Quang); nhập ngũ năm 1981; cấp bậc Thượng sĩ, chức vụ Tiểu đội trưởng, thuộc Tiểu đoàn bộ, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 266, Sư đoàn 313. Đồng chí hy sinh ngày 15-5-1984 tại điểm cao 1030 trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Trong quá trình cất bốc, lực lượng tìm kiếm thu được một số di vật gồm: 2 đế giày, 2 chiếc dép nhựa và 3 cúc áo. Hài cốt liệt sĩ đã được đưa về nhà quàn của Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang) để trông nom, bảo quản chu đáo, chờ hoàn tất thủ tục bàn giao cho thân nhân và tổ chức an táng theo quy định.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang) cùng thân nhân và các cựu chiến binh tiến hành đưa hài cốt liệt sĩ Ma Đình Thắng từ điểm cao 1030 về nhà quàn của đơn vị.

Việc tìm kiếm, quy tập được hài cốt liệt sĩ Ma Đình Thắng góp phần làm vơi bớt nỗi đau của gia đình sau hơn 42 năm mong đợi, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân đối với những người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.