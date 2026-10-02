NHNN Khu vực 8 bị yêu cầu chỉ đạo hoạt động đúng luật

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) thông báo kết luận thanh tra đối với chi nhánh Khu vực 8.

Kết luận của Thanh tra NHNN Việt Nam cho thấy, NHNN Khu vực 8 có tồn tại, hạn chế cần phải chấn chỉnh, khắc phục.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (nguồn ảnh: Báo Chính phủ).

Cụ thể, việc triển khai một số đoàn thanh tra của NHNN Khu vực 8 chưa đảm bảo đầy đủ trình tự, thủ tục tiến hành cuộc thanh tra về báo cáo kết quả thanh tra.

Kết luận thanh tra của NHNN Khu vực 8 chưa xác định rõ tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm. Nguyên nhân có hành vi vi phạm pháp luật, nhật ký đoàn thanh tra chưa ghi chép đầy đủ theo quy định tại Luật Thanh tra năm 2022, Luật Thanh tra năm 2025, Nghị định số 43/2023/NĐ-CP, Nghị định số 216/2025/NĐ-CP và Thông tư số 08/2024/TT-TTCP.

Nội dung một số báo cáo giám sát an toàn vi mô về rà soát quy định nội bộ của NHNN Khu vực 8 chưa đầy đủ, số liệu về vốn điều lệ chưa thống nhất.

Quyết định thành lập tổ công tác của NHNN Khu vực 8 chưa đầy đủ căn cứ pháp lý, thông báo gửi đối tượng giám sát chưa đảm bảo thời hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Thông tư số 08/2022/TT-NHNN. Biên bản làm việc còn thiếu thông tin theo Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-NHNN và gửi báo cáo NHNN chậm đối với kỳ báo cáo Quý III/2025 theo quy định tại điểm 2, Công văn số 6514/NHNN-TTGSNH.

Kết luận thanh tra yêu cầu Giám đốc NHNN Khu vực 8 chấn chỉnh kịp thời các tồn tại, hạn chế đã nêu tại Kết luận thanh tra số 53/KL-TTNH2 ngày 18/9/2026, có biện pháp khắc phục triệt để và chỉ đạo mọi hoạt động của NHNN Khu vực 8 đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và của NHNN.

Kết luận thanh tra tại NHNN Khu vực 8.

Bên cạnh tồn tại, hạn chế, Thanh tra NHNN Việt Nam cũng nêu những kết quả mà NHNN Khu vực 8 đã đạt được.

Theo đó, trong thời kỳ thanh tra, NHNN Khu vực 8 đã tổ chức triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật đối với các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định pháp luật và phân công, ủy quyền của Thống đốc NHNN trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng, ngoại hối, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm theo quy định của pháp luật và quy định của NHNN.

NHNN Khu vực 8 tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật và theo sự phân cấp, ủy quyền của Thống đốc NHNN và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.