Bộ đội Biên phòng tiếp tục bắt giữ 1 đối tượng liên quan đến tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép

Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng vừa chủ trì, phối hợp với Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng) cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa và Công an xã Đại Lãnh bắt giữ đối tượng Lê Thị Phương Tâm (sinh 1982, trú xã Đông Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) về hành vi liên quan đến đường dây tổ chức, môi giới cho người nước ngoài xuất, nhập cảnh trái phép trong Chuyên án XC726P.

Theo đó, lúc 12 giờ 30 phút ngày 27-9, Tổ công tác Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Công an xã Đại Lãnh tổ chức tuần tra trên địa bàn xã. Khi đến khu vực trước Nhà nghỉ REX 2, Quốc lộ 1A, thuộc thôn Đông Bắc, lực lượng chức năng phát hiện Lê Thị Phương Tâm điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 50H-344.34, có biểu hiện nghi vấn liên quan đến Chuyên án XC726P nên tiến hành kiểm tra.

Đối tượng Lê Thị Phương Tâm cùng tang vật (ô tô).

Qua xác minh, Lê Thị Phương Tâm khai nhận, khoảng 16 giờ ngày 25-9, thông qua mạng xã hội, một người đàn ông (chưa rõ lại lịch) thuê Tâm vận chuyển 3 người Trung Quốc từ TP. Hồ Chí Minh ra TP. Đà Nẵng với tiền công 7 triệu đồng. Tâm đồng ý và nhận lời vận chuyển theo thỏa thuận. Khoảng 18 giờ cùng ngày, Tâm điều khiển ô tô đón 3 người Trung Quốc, sau đó di chuyển ra TP. Đà Nẵng. Khoảng 14 giờ ngày 26-9, Tâm đến điểm hẹn bàn giao 3 người Trung Quốc cho một người đàn ông (chưa rõ lai lịch). Đến sáng 27-9, Tâm điều khiển phương tiện trở về TP. Hồ Chí Minh. Khi đến địa bàn xã Đại Lãnh (tỉnh Khánh Hòa), Tâm bị lực lượng Bộ đội Biên phòng và Công an kiểm tra.

Tại cơ quan chức năng, Tâm khai nhận không biết rõ lai lịch của 3 người Trung Quốc, nhưng biết những người này nhập cảnh vào Việt Nam không có giấy tờ hợp pháp. Tâm giữ vai trò vận chuyển 3 người từ TP. Hồ Chí Minh ra TP. Đà Nẵng để bàn giao cho các đối tượng khác để tiếp tục đưa ra các địa phương phía Bắc, chờ tổ chức xuất cảnh trái phép. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã bàn giao đối tượng Lê Thị Phương Tâm cho Ban Chuyên án tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua 3 giai đoạn của chuyên án, các lực lượng bắt giữ 8 đối tượng người Việt Nam, 1 đối tượng người Trung Quốc về hành vi tổ chức cho 22 người Trung Quốc xuất nhập cảnh trái phép; thu giữ nhiều tang vật liên quan.