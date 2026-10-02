Rao bán sơn trên Facebook, chiếm đoạt gần 80 triệu đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thành (SN 1988, trú tại phường An Phong, TP Hải Phòng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2022 đến nay, Thành sử dụng nhiều tài khoản Facebook tham gia các hội, nhóm mua bán để đăng thông tin rao bán sơn và vỏ thùng sơn. Khi có người liên hệ, đối tượng chốt đơn, yêu cầu chuyển tiền trước với lý do thanh toán hàng hóa.

Các bài đăng rao bán sơn và vỏ thùng sơn ( Ảnh Công an Hưng Yên)

Sau khi nhận được tiền, Thành chặn liên lạc, không thực hiện việc giao hàng và chiếm đoạt số tiền đã nhận. Với thủ đoạn này, Thành đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với nhiều bị hại ở nhiều địa phương trên cả nước.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định tổng số tiền Thành chiếm đoạt gần 80 triệu đồng. Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, làm rõ và mở rộng.

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân cần thận trọng khi giao dịch mua bán trên mạng xã hội; kiểm tra kỹ thông tin người bán, nguồn gốc hàng hóa và phương thức thanh toán. Đặc biệt, cần cảnh giác với các tài khoản không rõ danh tính, giá bán bất thường hoặc yêu cầu chuyển toàn bộ tiền trước khi giao hàng.

Khi phát hiện giao dịch có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.