Lừa đáo hạn ngân hàng để chiếm đoạt 7,3 tỷ đồng

Theo thông tin ban đầu, từ tháng 10/2025, Trương Thị Thu C. tìm gặp bà T.T.T để vay tiền nhằm trả các khoản nợ đã vay trước đó và đáo hạn ngân hàng. Ban đầu, việc vay và trả tiền được thực hiện đúng thỏa thuận.

Khi các khoản vay sau lớn hơn các khoản vay trước, nên C. phải vay nhiều khoản mới đủ tiền trả nợ gốc và lãi. Từ đó, các khoản nợ của C. ngày càng tăng, dẫn đến mất khả năng trả nợ vào tháng 3/2026.

Tạm giam đối tượng lừa đáo hạn bên ngân hàng để chiếm đoạt tiền tỷ. (Ảnh: VKSND Gia Lai).

Vậy nhưng, C. vẫn tiếp tục tìm cách vay tiền để trả các khoản nợ đến hạn bằng cách đưa ra thông tin gian dối về việc cần tiền để đáo hạn bên ngân hàng nhằm tạo lòng tin với người cho vay.

Từ tháng 4-5/2026, C. đã nhiều lần vay của bà T.T.T tổng số tiền 5,1 tỷ đồng. Mỗi lần vay tiền, C đều ghi giấy mượn tiền để xác nhận khoản nợ. Sau khi nhận được tiền, C. không sử dụng để đáo hạn mà chiếm đoạt, dùng trả nợ cho những người khác.

Với “mánh khóe tương tự”, trong tháng 5/2026, ông T.P.K cho C. vay tiền và bị chiếm đoạt 2,2 tỷ đồng.

Đến nay, Viện KSND tỉnh Gia Lai đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam của Công an tỉnh Gia Lai đối với Trương Thị Thu C. về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.