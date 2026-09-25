Lừa đảo lợi dụng cơn sốt iPhone 18 Pro

Độ 'hot' của iPhone 18 Pro Max chưa giảm sau một tuần mở bán, nhiều trò lừa đảo cũng nhắm vào yếu tố này. Ảnh: Xuân Sang.

Ngày 25/9, hãng bảo mật Kaspersky cảnh báo tội phạm mạng đang lợi dụng cơn sốt iPhone 18 để lừa người mua. Các chuyên gia của hãng phát hiện nhiều website giả mạo quảng cáo ưu đãi không có thật. Các trang này dùng nhiều ngôn ngữ, gồm tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Ả Rập và tiếng Bồ Đào Nha.

Một trang giả mạo nhắm vào người dùng Việt Nam chào bán iPhone 18 Pro Max kèm đầy đủ thông số kỹ thuật và mức giảm giá tới 25%. Ngoài các phương thức thanh toán thông thường, trang này còn khuyến khích khách trả bằng Bitcoin. Giao diện được thiết kế chỉn chu, dễ khiến người dùng mất cảnh giác. Thay vì nhận được máy, nạn nhân có thể mất trắng số tiền đã chuyển.

Trang web lừa đặt trước iPhone 18 Pro Max. Ảnh: Kaspersky.

Cảnh báo được đưa ra khi iPhone mới đang hút khách tại Việt Nam. iPhone 18 Pro và 18 Pro Max chính thức lên kệ tại các hệ thống bán lẻ trong nước từ sáng 18/9, với giá khởi điểm 39-42 triệu đồng. Dựa trên số liệu các đại lý công bố, Tri Thức - Znews ước tính thị trường Việt Nam đã hấp thụ khoảng 50.000-60.000 máy trong ngày đầu. Người Việt chi khoảng 2.100-2.500 tỷ đồng cho dòng máy này, chưa tính một số nhà bán lẻ chưa công bố số liệu.

Nhu cầu tập trung vào bản Pro Max, trong khi nguồn cung chưa đủ. Mẫu này chiếm 88% đơn đặt trước tại Di Động Việt và 87% tại Hoàng Hà Mobile. Hoàng Hà ghi nhận hơn 20.000 đơn đặt trước, nhưng dự kiến tới hết tháng 10 mới trả đủ đơn Pro Max. Giá cao cùng tình trạng khan hàng khiến những lời chào giảm giá sâu, giao hàng sớm càng dễ hấp dẫn người mua.

Một chiêu trò khác nhắm vào người dùng Brazil, niêm yết giá bằng đồng real. Trang này mời đặt trước iPhone 18 Pro với nhiều màu sắc và dung lượng, kể cả những màu Apple không hề công bố. Khách chỉ cần trả trước một phần tiền, được hứa hoàn 100% nếu hủy đơn.

Sau đó, người dùng bị yêu cầu điền họ tên, số điện thoại, email, thành phố sinh sống và tài khoản WhatsApp. Bước cuối là nhập thông tin thẻ ngân hàng. Theo Kaspersky, toàn bộ quy trình được dàn dựng để thu thập càng nhiều dữ liệu càng tốt. Kẻ gian có thể dùng dữ liệu này để giả mạo danh tính, thao túng tâm lý nạn nhân hoặc rút tiền trong tài khoản.

"Những ưu đãi hấp dẫn đến mức khó tin, cũng như các sản phẩm có nhiều lựa chọn hơn hoặc khác với thông tin được nhà sản xuất công bố chính thức, đều là những dấu hiệu cảnh báo", bà Olga Altukhova, chuyên gia phân tích nội dung web cấp cao tại Kaspersky, cho biết.

Theo bà Altukhova, các chiêu lừa đảo đã nhiều năm xuất hiện quanh những đợt ra mắt thiết bị công nghệ được chú ý. Sự hào hứng của người tiêu dùng trở thành lợi thế cho tội phạm mạng.

Kaspersky khuyến nghị người dùng chỉ mua máy tại cửa hàng chính thức, uy tín. Trước khi nhập thông tin cá nhân, người mua cần kiểm tra kỹ địa chỉ URL và tên tổ chức trên website. Khi thanh toán trực tuyến, nên dùng thẻ ảo hoặc dịch vụ thanh toán riêng để hạn chế lộ thông tin thẻ. Người dùng cũng nên bật xác thực hai yếu tố cho tài khoản tài chính và thường xuyên kiểm tra sao kê.