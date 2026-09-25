Xu hướng du lịch kỳ lạ: Bọc hộ chiếu bằng giấy bạc để chống trộm dữ liệu

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Hình ảnh du khách lấy giấy bạc bọc kín hộ chiếu đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Những người làm theo cách này cho rằng lớp nhôm có thể ngăn tín hiệu vô tuyến và bảo vệ thông tin cá nhân được lưu trên chip điện tử của hộ chiếu.

Xu hướng xuất phát từ lo ngại về khả năng đọc trộm dữ liệu không tiếp xúc. Hộ chiếu điện tử hiện đại, trong đó có hộ chiếu Đức, được tích hợp chip RFID để phục vụ việc kiểm tra danh tính tại biên giới.

Theo thông tin từ Cơ quan Liên bang về An ninh thông tin Đức, chip trên hộ chiếu điện tử chứa ảnh hộ chiếu cùng một số thông tin cá nhân và dữ liệu sinh trắc học cần thiết cho việc xác minh danh tính.

Tuy nhiên, việc một người chỉ cần đi ngang qua và bí mật đọc toàn bộ dữ liệu trên hộ chiếu điện tử không dễ xảy ra như nhiều video trên mạng xã hội khiến người dùng lo ngại.

Theo các chuyên gia, chip có phạm vi hoạt động rất ngắn. Thiết bị đọc phải ở rất gần hộ chiếu, gần như tiếp xúc trực tiếp với tài liệu, mới có thể thực hiện việc đọc dữ liệu.

Vì vậy, trong điều kiện du lịch thông thường, nguy cơ dữ liệu trên chip bị truy cập trái phép được đánh giá là cực kỳ thấp.

Giấy bạc về mặt kỹ thuật có thể tạo thành một lớp chắn sóng vô tuyến, nhưng các chuyên gia cho rằng việc sử dụng giấy bạc để bọc hộ chiếu trong quá trình đi lại là không cần thiết đối với phần lớn du khách. Việc liên tục tháo giấy bạc để xuất trình hộ chiếu tại sân bay hoặc cửa khẩu thậm chí có thể khiến quá trình kiểm tra mất thêm thời gian.

Ngoài những biện pháp bảo vệ trên chip, dữ liệu hộ chiếu điện tử của Đức cũng được quản lý theo các quy định riêng về bảo mật.

Đức không duy trì một kho dữ liệu tập trung chứa toàn bộ thông tin trên chip hộ chiếu. Dữ liệu vân tay được lưu trên chính hộ chiếu và theo quy định, các dữ liệu vân tay được sử dụng trong quá trình sản xuất sẽ bị cơ quan chức năng xóa sau khi hộ chiếu được cấp cho người sở hữu.

Xu hướng bọc hộ chiếu bằng giấy bạc vì vậy đang trở thành một ví dụ thú vị về cách những lo ngại về an toàn dữ liệu có thể nhanh chóng biến thành “mẹo du lịch” trên mạng xã hội. Trong trường hợp này, cảm giác an toàn mà biện pháp mang lại có thể lớn hơn nguy cơ thực tế mà du khách phải đối mặt.