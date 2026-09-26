Sạc iPhone 18 Pro Max thế nào để pin bền, ít chai trong những năm đầu?

iPhone 18 Pro Max sở hữu thời lượng pin được Apple nâng cấp đáng kể, nhưng cách sạc và nhiệt độ trong quá trình sử dụng vẫn ảnh hưởng đến độ bền của pin lithium-ion. Nếu muốn duy trì tình trạng pin tốt trong những năm đầu, người dùng nên tận dụng các tính năng tối ưu hóa sạc, hạn chế nhiệt và tránh duy trì thiết bị ở mức pin quá cao trong thời gian dài.

Không nhất thiết lần nào cũng phải sạc đầy 100%

Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Một trong những thói quen phổ biến của người dùng smartphone là chờ pin xuống rất thấp rồi mới sạc và luôn cố sạc đến 100%. Tuy nhiên, với iPhone đời mới, Apple cho phép người dùng chủ động thiết lập giới hạn sạc nhằm giảm hao mòn pin.

Trên các mẫu iPhone từ thế hệ 15 trở lên, người dùng có thể lựa chọn giới hạn sạc từ 80% đến 100%, theo từng mức 5%. Khi đặt giới hạn dưới 100%, iPhone sẽ dừng sạc khi đạt gần mức đã chọn. Apple cho biết tính năng này được thiết kế để giúp giảm tình trạng hao mòn pin, đặc biệt với những người thường xuyên sạc hoặc để máy kết nối với nguồn điện trong thời gian dài.

Với iPhone 18 Pro Max, nếu phần trăm pin trong ngày vẫn đáp ứng đủ nhu cầu, người dùng có thể cân nhắc đặt giới hạn ở mức thấp hơn 100%. Tuy nhiên, không nên quá cứng nhắc với con số 80%. Nếu cần sử dụng máy cả ngày để quay video, livestream, di chuyển hoặc làm việc, việc sạc lên 100% vẫn hoàn toàn bình thường.

Tận dụng sạc pin được tối ưu hóa

Với những người có thói quen cắm sạc qua đêm, sạc pin được tối ưu hóa là tính năng đáng sử dụng. Khi được bật, iPhone có thể trì hoãn việc sạc vượt quá 80% trong một số trường hợp, sau đó hoàn tất quá trình sạc gần thời điểm người dùng thường rút máy khỏi bộ sạc.

Tính năng này được thiết kế nhằm giảm khoảng thời gian iPhone phải duy trì ở trạng thái đầy pin. Theo Apple, máy sử dụng công nghệ máy học trên thiết bị để ghi nhớ thói quen sạc hàng ngày.

Người dùng không nên lo lắng nếu tính năng này không hoạt động ngay lập tức. Apple cho biết sạc pin được tối ưu hóa cần thời gian để tìm hiểu thói quen sử dụng, trong đó có thể cần ít nhất 14 ngày và một số chu kỳ sạc kéo dài tại cùng một địa điểm trước khi hoạt động ổn định.

Nhiệt độ mới là yếu tố cần đặc biệt chú ý

Không chỉ mức pin, nhiệt độ cũng có ảnh hưởng đáng kể đến tuổi thọ pin. Apple khuyến cáo tránh sử dụng hoặc sạc iPhone trong môi trường có nhiệt độ trên 35 độ C, bởi nhiệt độ cao có thể làm giảm vĩnh viễn tuổi thọ pin.

Vì vậy, khi sạc iPhone 18 Pro Max, người dùng nên đặt máy ở nơi thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp hoặc những bề mặt giữ nhiệt. Nếu thiết bị nóng bất thường trong quá trình sạc, đặc biệt khi vừa chơi game, quay video hoặc sử dụng tác vụ nặng, nên để máy hạ nhiệt trước khi tiếp tục.

Việc vừa sạc vừa thực hiện các tác vụ nặng trong thời gian dài cũng không phải thói quen tốt nếu mục tiêu là duy trì pin lâu dài. Nhiệt sinh ra từ cả hoạt động của máy và quá trình nạp điện có thể khiến thiết bị nóng hơn.

Sạc nhanh nhưng không cần lạm dụng

iPhone 18 Pro Max hỗ trợ sạc nhanh đáng kể. Theo thông số của Apple, máy có thể đạt tới 50% pin trong khoảng 15 phút khi sử dụng bộ tiếp hợp từ 60W trở lên có USB-C Power Delivery và cáp USB-C phù hợp. Apple cũng cho biết 5 phút sạc có dây có thể cung cấp khoảng 7 giờ xem video trên iPhone 18 Pro Max.

Ảnh minh họa

Điều này đặc biệt hữu ích khi người dùng cần nhanh chóng bổ sung năng lượng trước khi ra ngoài. Tuy nhiên, sạc nhanh không đồng nghĩa với việc phải sử dụng công suất cao trong mọi lần sạc.

Nếu không cần gấp, người dùng có thể sạc với bộ nguồn tương thích ở tốc độ thông thường. Quan trọng hơn, nên sử dụng bộ sạc và cáp đạt chuẩn, hỗ trợ USB-C Power Delivery để đảm bảo quá trình sạc ổn định.

Không cần chờ pin cạn mới cắm sạc

Quan niệm phải dùng iPhone xuống gần 0% rồi mới sạc không còn phù hợp với pin lithium-ion hiện đại. Người dùng có thể cắm sạc khi pin còn ở mức vừa phải và rút ra khi đủ nhu cầu sử dụng.

Thay vì chờ pin cạn, việc chia thành những lần sạc ngắn trong ngày có thể thuận tiện hơn, đặc biệt với người sử dụng iPhone 18 Pro Max cho công việc. Máy cũng được thiết kế để quản lý quá trình sạc tự động, trong đó tốc độ sạc sẽ giảm khi pin tiến gần mức đầy nhằm hạn chế nhiệt và tác động lên pin.

Người dùng cũng không cần lo việc cắm sạc trong thời gian ngắn sẽ làm pin “nhớ” mức sạc. Điều quan trọng hơn là hạn chế nhiệt độ cao và thời gian duy trì ở trạng thái đầy quá lâu.

Cách sạc hợp lý giúp pin bền hơn

Không có một mức phần trăm pin duy nhất phù hợp với tất cả người dùng iPhone 18 Pro Max. Người thường xuyên di chuyển có thể ưu tiên mức sạc cao để đảm bảo thời lượng sử dụng, trong khi người chủ yếu dùng máy tại nhà hoặc văn phòng có thể đặt giới hạn thấp hơn để giảm thời gian pin ở mức đầy.

Nếu thường xuyên sạc qua đêm, sạc pin được tối ưu hóa là lựa chọn nên duy trì. Nếu không cần dùng máy liên tục, có thể cân nhắc giới hạn sạc phù hợp với nhu cầu. Trong mọi trường hợp, tránh để thiết bị quá nóng khi sạc và sử dụng phụ kiện tương thích vẫn là những nguyên tắc quan trọng.

iPhone 18 Pro Max có thời lượng pin tối đa theo công bố của Apple lên tới 43 giờ xem video và hỗ trợ sạc nhanh, vì vậy người dùng không nhất thiết phải duy trì pin 100% mọi lúc.

Thay vì quá ám ảnh với việc phải sạc đúng một con số, cách hiệu quả hơn là hình thành thói quen sạc phù hợp với nhu cầu, kiểm soát nhiệt độ và tận dụng các tính năng quản lý pin có sẵn trên iPhone. Đây mới là nền tảng giúp hạn chế hao mòn và duy trì trải nghiệm sử dụng ổn định trong những năm đầu.