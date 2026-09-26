Cộng đồng dậy sóng với chiếc smartphone đời cũ mà Mark Zuckerberg đang dùng

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, CEO Mark Zuckerberg của Meta đã gây chú ý khi được phát hiện đang sử dụng chiếc điện thoại Galaxy S24 Ultra của Samsung. Quan sát này được nêu bật đầu tiên bởi tài khoản @theonecid và nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội X.

Mark Zuckerberg trong cuộc phỏng vấn mới đây.

Các giám đốc điều hành thường sử dụng nhiều loại điện thoại cho công việc, thử nghiệm hoặc thuyết trình, vì vậy chiếc điện thoại mà Zuckerberg cầm trên tay có thể không phải là thiết bị chính của ông. Tuy nhiên, việc ông sử dụng Android, nền tảng smartphone lớn nhất thế giới, cho thấy sự quan tâm của Meta đối với trải nghiệm của người dùng.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Galaxy S24 Ultra có phải là chiếc điện thoại mà Zuckerberg sử dụng hằng ngày hay chỉ là thiết bị tạm thời cho buổi phỏng vấn. Galaxy S24 Ultra là chiếc smartphone được Samsung ra mắt lần đầu tiên vào tháng 1/2024, nhưng hiện tại, công ty đã giới thiệu các mẫu điện thoại mới hơn như Galaxy S25 Ultra và Galaxy S26 Ultra, cùng với các mẫu điện thoại gập như Galaxy Z Fold8.

Cận cảnh chiếc điện thoại Mark Zuckerberg đang sử dụng.

Đáng chú ý, Zuckerberg không phải là giám đốc điều hành công nghệ duy nhất gần đây được liên kết với điện thoại Samsung. CEO Jensen Huang của NVIDIA cũng đã được phát hiện sử dụng Galaxy Z Fold8, cho thấy sự hiện diện mạnh mẽ của Samsung trong ngành công nghệ.