Ấn Độ trình diễn công nghệ hàng không, quốc phòng thế hệ mới tại triển lãm AEDEX+AIRPORT 2026
UAV, máy bay, công nghệ sân bay và nhiều giải pháp hàng không – quốc phòng mới được giới thiệu tại triển lãm AEDEX+AIRPORT 2026 ở New Delhi.
Từ máy bay, UAV, hệ thống đánh chặn drone cho tới các mô hình tiêm kích, tên lửa và linh kiện hàng không, hàng loạt công nghệ được giới thiệu tại AEDEX+AIRPORT 2026 ở New Delhi, Ấn Độ.
Triển lãm lần thứ 9 khai mạc tại Yashobhoomi, quy tụ các doanh nghiệp trong lĩnh vực quốc phòng, hàng không vũ trụ, vận hành sân bay, nghiên cứu và phát triển công nghệ./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/an-do-trinh-dien-cong-nghe-hang-khong-quoc-phong-the-he-moi-tai-trien-lam-aedexairport-2026-post1138127.vnp