'Sát thủ săn ngầm' Bayraktar TB3 lập kỳ tích lịch sử

UAV Bayraktar TB3 hoàn thành xuất sắc hai bài thử nghiệm thả phao sonar trong một nhiệm vụ diễn tập sau khi cất cánh từ tàu TCG Anadolu, sử dụng hệ thống thả phao Sonar (SAS POD) do tập đoàn Baykar tự nghiên cứu và phát triển trong nước. Ảnh: anews.com.tr

Thổ Nhĩ Kỳ vừa xác lập một bước ngoặt lịch sử trong tác chiến hải quân hiện đại, khi thử nghiệm thành công khả năng săn ngầm của UAV Bayraktar TB3 ngay trên tàu đổ bộ tấn công TCG Anadolu, mở ra kỷ nguyên máy bay không người lái làm chủ lòng đại dương.

VIDEO: Baykar Technologies

Trong khuôn khổ cuộc tập trận chiến lược Denizkurdu-I/2026, dòng máy bay không người lái tấn công và trinh sát cất/hạ cánh trên đường băng ngắn UAV Bayraktar TB3 do tập đoàn Baykar phát triển đã thực hiện thành công hai bài bay thử nghiệm đặc biệt.

Xuất phát từ boong phóng của tàu đổ bộ tấn công TCG Anadolu, chiếc UAV Bayraktar TB3 mang theo pod (khoang chứa chuyên dụng - khoang chứa thiết bị ngoại vi hoặc tải trọng có ích 'như camera quang học, cảm biến hồng ngoại, thiết bị trinh sát hoặc chỉ thị mục tiêu' được gắn phía bên ngoài thân máy bay) trang bị chuyên dụng SAS POD gắn dưới giá treo cánh để thả các phao sonar/sonobuoy (Sound Navigation and Ranging, là kỹ thuật định vị và đo khoảng cách bằng sóng âm dưới nước) xuống biển, đồng thời phối hợp nhịp nhàng với máy bay tuần tra biển truyền thống nhằm săn tìm mục tiêu dưới lòng nước.

Điểm đột phá cốt lõi nằm ở bộ xử lý dữ liệu thủy âm tích hợp trực tiếp trên khung thân của UAV Bayraktar TB3.

Trong khuôn khổ kịch bản diễn tập, UAV Bayraktar TB3 thực hiện các nhiệm vụ tác chiến chống tàu ngầm (ASW), phối hợp hoạt động nhịp nhàng với máy bay tuần tra biển trong khu vực tác chiến. Ảnh: anews.com.tr

Khác với các dòng UAV trinh sát thông thường chỉ đóng vai trò chuyển tiếp tín hiệu thô về trạm điều khiển mặt đất, UAV Bayraktar TB3 được trang bị bộ vi xử lý thuật toán AI (trí tuệ nhân tạo) tiên tiến cho phép phân tích và giải mã tín hiệu thủy âm thu được từ các phao sonar theo thời gian thực.

Hệ thống này không chỉ xử lý dữ liệu từ phao sonar do chính nó thả xuống mà còn đồng bộ hóa thông tin từ phao do các máy bay tuần tra biển của bên thứ ba triển khai, tạo nên một mạng lưới trinh sát lòng biển đa tầng liên tục và khép kín.

Về thông số kỹ thuật và đặc tính thiết kế, UAV Bayraktar TB3 là biến thể hải quân hóa vượt trội từ nền tảng TB2 vang danh. Máy bay sở hữu chiều dài 8,35 mét, sải cánh 14 mét với cơ chế gấp cánh tự động thông minh giúp tối ưu hóa không gian lưu trữ trên khoang chứa của tàu chiến.

Với trọng lượng cất cánh tối đa đạt 1.450 kg và tải trọng hữu ích lên tới 280 kg, UAV Bayraktar TB3 có thể mang theo lượng lớn trang bị từ pod tác chiến điện tử, hệ thống trinh sát quang điện tử hồng ngoại (EO/IR) cho đến các phao sonar và vũ khí dẫn đường thông minh.

UAV Bayraktar TB3 khi đang thả phao sonar đầu tiên. (Ảnh màn hình từ video của Baykar/navalnews.com)

Tốc độ hành trình của UAV Bayraktar TB3 đạt khoảng 230 km/h và khả năng hoạt động bền bỉ liên tục hơn 24 giờ trên không, mang lại năng lực phủ sóng trinh sát chống tàu ngầm diện rộng, mà ít dòng trực thăng hải quân nào sánh kịp.

Sự kiện kết hợp thành công giữa UAV Bayraktar TB3, hệ thống SAS POD và tàu đổ bộ tấn công TCG Anadolu không chỉ khẳng định vị thế dẫn đầu thế giới của Thổ Nhĩ Kỳ trong lĩnh vực UAV hải quân, mà còn tái định hình chiến thuật tác chiến chống tàu ngầm toàn cầu.

Việc biến các UAV cất cánh từ tàu chiến thành trung tâm thu thập và xử lý tín hiệu săn ngầm thời gian thực giúp giảm thiểu tối đa chi phí vận hành, đồng thời tạo ra một lá chắn an ninh đại dương đa lớp hoàn hảo trước các mối đe dọa từ tàu ngầm đối phương.

(Theo navalnews.com, addrmagazine.com, navaltoday.com, defence-industry.eu, defenceagenda.com, aviationnews.eu, anews.com.tr)