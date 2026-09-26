Kỷ nguyên AI bùng nổ: chọn ngành học nào để không lo thất nghiệp và thu nhập hấp dẫn?

An toàn không gian số – Lớp phòng thủ chiến lược của kỷ nguyên dữ liệu

Khi các cuộc tấn công mạng ngày càng gia tăng về độ phức tạp và quy mô, An toàn không gian số (Cyber Security) đã trở thành yếu tố sống còn đối với mọi tổ chức, từ doanh nghiệp tư nhân đến hạ tầng an ninh quốc gia. Điểm khác biệt lớn nhất giúp ngành này "miễn nhiễm" với làn sóng thay thế của AI nằm ở tính chất đối kháng liên tục: kẻ tấn công cũng sử dụng AI để tìm kiếm lỗ hổng, do đó chuyên gia an ninh mạng phải liên tục phân tích ngữ cảnh, dự đoán hành vi đột phá và đưa ra quyết định xử lý sự cố trong thời gian thực. Máy móc chỉ có thể đưa ra cảnh báo dựa trên dữ liệu quá khứ, nhưng việc đưa ra đối sách phòng thủ mang tính chiến lược hoàn toàn phụ thuộc vào tư duy của con người.

An toàn không gian số đã trở thành yếu tố sống còn đối với mọi tổ chức. Ảnh minh họa

Sinh viên theo học ngành này được trang bị nền tảng vững chắc về bảo mật hệ thống, mật mã học, phòng thủ mạng, phân tích mã độc, điều tra số (digital forensics) và bảo mật các thiết bị IoT. Ở Việt Nam, Đại học Bách khoa Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên đào tạo ngành học này từ năm học 2021-2022. Điểm chuẩn của ngành luôn thuộc top đầu toàn trường nói riêng và nhóm ngành công nghệ nói chung, với điểm đầu vào năm 2026 đạt 29,01 điểm.

Nhờ tính chất khan hiếm nhân lực trình độ cao, mức lương của ngành luôn nằm trong nhóm dẫn đầu thị trường. Cử nhân mới ra trường có thể dễ dàng đạt mức thu nhập 8 chữ số, trong khi các chuyên gia lâu năm có thể đạt từ 45 đến 50 triệu đồng mỗi tháng.

Năng lượng tái tạo – Trụ cột của làn sóng dịch chuyển xanh

Cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu và xu hướng chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch đã biến Năng lượng tái tạo thành ngành học then chốt cho sự phát triển bền vững. Mục tiêu cắt giảm phát thải khí nhà kính đòi hỏi con người tham gia trực tiếp vào việc hoạch định chính sách, đàm phán, quản lý dự án và làm chủ công nghệ chuyển đổi xanh. AI chỉ đóng vai trò là công cụ hỗ trợ thông minh giúp vận hành lưới điện hiệu quả hơn chứ không thể thay thế con người.

Năng lượng tái tạo trở thành ngành học hot trên toàn cầu, không riêng gì Việt Nam. Ảnh minh họa

Sinh viên theo học ngành này được trang bị kiến thức chuyên sâu về công nghệ quang điện, tuabin gió, hệ thống lưu trữ pin (BESS) và vận hành lưới điện thông minh (Smart Grid). Điểm chuẩn ngành Năng lượng tái tạo năm 2026 tại các trường lớn ở mức vừa sức: Đại học Bách khoa Hà Nội lấy 24,47 điểm (Chương trình tiên tiến Hệ thống điện và năng lượng tái tạo); Đại học Bách khoa - ĐHQG TP.HCM lấy 61,71 điểm (thang 100); Đại học Công nghiệp Hà Nội lấy 21,25 điểm.

Mức thu nhập khởi điểm cho kỹ sư mới tốt nghiệp dao động quanh mốc 15 triệu đồng/tháng. Khi tích lũy đủ kinh nghiệm thực tế và năng lực quản lý dự án, thu nhập nhanh chóng tăng lên ngưỡng 25 đến 35 triệu đồng/tháng.

Kiểm toán – Sự bảo chứng cho sự minh bạch và đạo đức tài chính

AI không thể thay thế hoàn toàn ngành Kiểm toán mà chỉ tự động hóa các tác vụ kỹ thuật lặp đi lặp lại. Yếu tố con người vẫn giữ vai trò quyết định thông qua việc phân tích tài chính sâu, đánh giá rủi ro, đưa ra phán đoán chuyên môn và tư vấn chiến lược dựa trên các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

Kiểm toán - báo chứng cho sự minh bạch. Ảnh minh họa

Người học ngành này phải làm chủ hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS), luật thuế và quy trình xác thực dữ liệu. Mùa tuyển sinh 2026, điểm chuẩn ngành Kiểm toán tiếp tục giữ vị trí nhóm đầu: Đại học Kinh tế Quốc dân lấy 28,84 điểm, Học viện Tài chính lấy 28,07 điểm, và Trường Đại học Ngoại thương lấy 27,1 điểm (trung bình thí sinh phải đạt trên 9 điểm/môn mới đỗ).

Môi trường làm việc cạnh tranh tại các hãng kiểm toán lớn mở ra cơ hội thu nhập cho nhân sự mới ra trường ở mức trên 20 triệu đồng/tháng, và tăng lên xấp xỉ 40 triệu đồng/tháng hoặc cao hơn tùy thuộc vào cấp bậc quản lý.

Kinh tế đối ngoại – Nghệ thuật kết nối và đàm phán toàn cầu

Kinh tế đối ngoại giữ nhịp cho dòng chảy thương mại, đầu tư và tài chính quốc tế. Lý do khiến ngành này giữ vững vị thế trước AI chính là yếu tố con người trong giao thương: kỹ năng đàm phán hợp đồng, xây dựng mối quan hệ đối tác tin cậy, thấu hiểu văn hóa và xử lý rủi ro pháp lý phát sinh. AI có thể phân tích xu hướng hoặc dịch thuật, nhưng không thể thay thế con người trên bàn đàm phán chiến lược.

Kinh tế đối ngoại là lĩnh vực nghiên cứu về các hoạt động giao thương. Ảnh minh họa

Sinh viên được đào tạo chuyên sâu về thương mại quốc tế, luật đầu tư, quản trị xuất nhập khẩu, logistics, chuỗi cung ứng và thanh toán toàn cầu. Trong mùa tuyển sinh 2026, điểm chuẩn ngành này thuộc hàng cao nhất cả nước: Trường Đại học Ngoại thương lấy 29,7 điểm cho chương trình tiên tiến; Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM) lấy 84,76 điểm (thang 100).

Với nền tảng ngoại ngữ tốt và tư duy kinh doanh linh hoạt, cử nhân ngành Kinh tế đối ngoại thường đảm nhận các vị trí quan trọng tại các tập đoàn đa quốc gia với mức thu nhập phổ biến từ 20 đến 40 triệu đồng/tháng.

Sư phạm Tiếng Anh – Truyền cảm hứng và tương tác sư phạm đa chiều

Dù các ứng dụng học ngoại ngữ bằng AI xuất hiện ngày càng nhiều, vai trò của người thầy trong giáo dục vẫn không thể thay thế. Sư phạm Tiếng Anh là quá trình tương tác cảm xúc, thấu hiểu tâm lý, quản lý không khí lớp học và điều chỉnh phương pháp giảng dạy theo năng lực cá nhân. AI có thể cung cấp tài liệu, nhưng chỉ có giáo viên mới có thể rèn luyện phản xạ giao tiếp tự nhiên và truyền động lực học tập.

Sư phạm Tiếng Anh là quá trình tương tác cảm xúc, thấu hiểu tâm lý. Ảnh minh họa

Sinh viên ngành này trải qua quá trình rèn luyện khắt khe về kỹ năng ngôn ngữ chuẩn hóa, tâm lý giáo dục và phương pháp giảng dạy hiện đại. Mùa tuyển sinh 2026, điểm chuẩn ngành này giữ ở mức rất cao: Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) lấy 28,12 điểm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội lấy 27,06 điểm, và Trường Đại học Sư phạm TP.HCM lấy 27,79 điểm.

Cơ hội việc làm rộng mở tại các trường học các cấp, trường quốc tế hoặc trung tâm đào tạo giúp cử nhân Sư phạm Tiếng Anh dễ dàng đạt mức thu nhập 8 chữ số và tiếp tục gia tăng theo năng lực và uy tín cá nhân.