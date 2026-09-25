Chiến đấu cơ Su-57 Nga cập nhật phần mềm, có thể dùng loạt vũ khí mới

Tập đoàn Máy bay Thống nhất (UAC) thông báo đã bàn giao cho Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga một lô tiêm kích đa năng Su-57 mới.

Các máy bay đã hoàn tất thử nghiệm tại nhà máy, được phi công Bộ Quốc phòng Nga kiểm tra ở nhiều chế độ vận hành trước khi bay về căn cứ.

Điểm đáng chú ý nằm ở "cấu hình kỹ thuật mới". UAC cho biết những chiếc Su-57 được sản xuất hiện nay có nhiều khác biệt so với các máy bay bàn giao vào thời điểm xung đột Ukraine bắt đầu.

Những thay đổi được thực hiện trong quá trình phát triển và hiện đại hóa, trong đó có việc tận dụng kinh nghiệm từ hoạt động tác chiến thực tế.

UAC không công bố chi tiết toàn bộ danh mục nâng cấp. Tuy nhiên, một phi công Su-57 được truyền thông quốc phòng Nga dẫn lời cho biết cấu hình mới giúp mở rộng phạm vi nhiệm vụ của máy bay.

Đáng chú ý hơn, những khả năng được tích hợp trong tổ hợp vũ khí cho phép tiêm kích này sử dụng các mẫu vũ khí hàng không mới.

Điều này cho thấy nâng cấp Su-57 không chỉ nằm ở phần cứng. Hệ thống điện tử, điều khiển hỏa lực và phần mềm có thể được điều chỉnh để máy bay tương thích với những loại vũ khí mới.

UAC từng xác nhận một lô Su-57 bàn giao hồi tháng 2 cũng được trang bị hệ thống trên máy bay và tổ hợp vũ khí cập nhật.

Su-57 là tiêm kích đa năng thế hệ 5 do Phòng thiết kế Sukhoi phát triển. Máy bay được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ chống mục tiêu trên không, trên bộ và trên biển.

UAC cho biết Su-57 có thể hoạt động ngày đêm, trong điều kiện thời tiết phức tạp và môi trường bị gây nhiễu.

Một trong những vũ khí đáng chú ý từng được Nga tích hợp cho Su-57 là tên lửa hành trình chiến thuật Kh-69, được thiết kế để tấn công mục tiêu mặt đất từ khoảng cách lớn.

Việc liên tục mở rộng danh mục vũ khí giúp Su-57 không chỉ đóng vai trò tiêm kích chiếm ưu thế trên không mà còn đảm nhiệm các nhiệm vụ tiến công chính xác.

UAC khẳng định Su-57 đã trải qua quá trình phát triển đáng kể kể từ khi được đưa vào sản xuất.

Hãng cho biết các máy bay xuất xưởng hiện nay tiếp tục được hoàn thiện về hệ thống và vũ khí, dựa một phần vào kinh nghiệm sử dụng trong chiến đấu.

Tuy nhiên, Nga chưa công bố cụ thể những loại vũ khí mới nào đã được tích hợp trên lô Su-57 vừa bàn giao. Vì vậy, chưa thể xác định chính xác phạm vi nâng cấp của từng máy bay.