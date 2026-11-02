Lựa chọn khả thi với Ấn Độ và EU

Trang mạng Defense News mới đây cho biết, xuất khẩu đạn dược và các sản phẩm liên quan của Ấn Độ sang châu Âu đã tăng mạnh khi các quốc gia tại lục địa già tăng chi tiêu quốc phòng. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh cho rằng có hai nguyên nhân chính thúc đẩy xuất khẩu. Đầu tiên là kế hoạch tái vũ trang châu Âu của Liên minh châu Âu (EU).

Kế hoạch này được EU công bố hồi tháng 3-2025 nhằm hỗ trợ các quốc gia thành viên nâng cao năng lực quốc phòng, đồng thời bảo đảm rằng EU có thể tự bảo vệ mình trước các mối đe dọa bên ngoài. Cùng với đó là việc Ấn Độ không ngừng mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng. Tờ The Economic Times dẫn lời ông Rajesh Kumar Singh khẳng định Ấn Độ hiện đã nhanh chóng vươn lên trở thành nhà xuất khẩu quốc phòng lớn thứ ba sang châu Âu.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh cho biết Ấn Độ hiện đã nhanh chóng vươn lên trở thành nhà xuất khẩu quốc phòng lớn thứ ba sang châu Âu. Ảnh minh họa: PTI

Một báo cáo của Bloomberg cho thấy kể từ năm 2022 đến nay, Ấn Độ đã xuất khẩu sang châu Âu số lượng đạn dược trị giá ít nhất 872 triệu USD, tăng hơn 1.600% so với 4 năm trước đó. Các quốc gia Trung và Đông Âu, trong đó có Romania, Slovenia, Séc, Slovakia, Bulgaria, Croatia và Ba Lan, nằm trong số những khách hàng lớn nhất.

Chuyên gia Samuel Rajiv tại Viện Nghiên cứu và Phân tích quốc phòng Manohar Parrikar ở New Delhi cho biết, thị trường châu Âu chiếm tới 40% tổng kim ngạch xuất khẩu quốc phòng trên toàn cầu của Ấn Độ trong tài khóa vừa qua và đà tăng trưởng này có thể trở thành xu hướng dài hạn. “Ấn Độ sẽ có thêm nhiều cơ hội khi châu Âu chú trọng hơn đến quốc phòng. Đồng thời, xuất khẩu quốc phòng của Ấn Độ sẽ có thêm động lực không chỉ nhờ nhu cầu của châu Âu mà còn nhờ những bước đi mà Chính phủ Ấn Độ đang thực hiện để mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng trong nước”, chuyên gia Samuel Rajiv nhận xét.

Trên thực tế, theo tờ The Indian Express, trong những năm qua, Chính phủ của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã xác định quốc phòng là một lĩnh vực ưu tiên hàng đầu, trong đó quyết tâm đưa ngành CNQP trong nước phát triển “với tốc độ chưa từng có”. Song song với việc “nội địa hóa”, Chính phủ Ấn Độ cũng tập trung đẩy mạnh xuất khẩu quốc phòng thông qua nhiều cải cách, trong đó phải kể đến việc đơn giản hóa các thủ tục xuất khẩu. Tạp chí Fortune cho biết hiện có hơn 100 doanh nghiệp Ấn Độ tham gia xuất khẩu các sản phẩm quốc phòng sang hơn 80 quốc gia. Trong một thập niên qua, kim ngạch xuất khẩu quốc phòng của Ấn Độ đã tăng gấp 20 lần, cho thấy năng lực cạnh tranh ngày càng cao của ngành CNQP nước này trên thị trường toàn cầu. Tờ Hindustan Times cho biết, các sản phẩm quốc phòng tiêu biểu mà Ấn Độ xuất khẩu là tên lửa, xe thiết giáp, tàu tuần tra xa bờ, hệ thống giám sát, đạn dược...

Defense News cho rằng xuất khẩu của New Delhi cũng có thể được thúc đẩy khi thuế quan đối với vũ khí và đạn dược từ Ấn Độ giảm xuống sau khi hiệp định thương mại tự do giữa nước này và EU có hiệu lực trong năm tới. Giới phân tích cho rằng cần có thời gian để đánh giá liệu rằng Ấn Độ và EU có thể xây dựng quan hệ hợp tác CNQP bền vững hơn hay không. Tuy nhiên, khi châu Âu tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng, hợp tác với nhau đang là lựa chọn khả thi đối với cả hai bên. “Ấn Độ có quy mô, tiềm lực, hệ sinh thái và độ tin cậy mà châu Âu cần khi tìm cách tăng cường khả năng chống chịu trước những biến động từ phía Mỹ. Châu Âu lại có rất ít lựa chọn sẵn có. Trong khi đó, Ấn Độ cũng đang nỗ lực đa dạng hóa các mối quan hệ quốc phòng. Vì vậy, tăng cường quan hệ đối tác với châu Âu là hướng đi có lợi cho Ấn Độ. Ở cấp độ song phương, Ấn Độ vốn đã có quan hệ quốc phòng chặt chẽ với nhiều quốc gia thành viên EU như Pháp chẳng hạn”, nhà nghiên cứu Dinakar Peri tại Quỹ Carnegie Ấn Độ thuộc mạng lưới Quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế (Mỹ), nhận định.