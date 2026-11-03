Lào Cai đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản an toàn

Quang cảnh Hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ nông sản an toàn năm 2026.

Toàn tỉnh hiện có 1.593 hợp tác xã, trong đó 877 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, với tổng vốn điều lệ hơn 3.681 tỷ đồng và 42.495 thành viên.

Những năm gần đây, nhiều hợp tác xã đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, phát triển sản xuất an toàn, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP.

Tuy nhiên, quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, nguồn vốn hạn chế, năng lực quản trị và hạ tầng bảo quản, chế biến vẫn là những khó khăn trong mở rộng thị trường tiêu thụ.

Doanh thu bình quân của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đạt gần 2 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã giới thiệu hơn 1.400 lượt sản phẩm OCOP, nông sản đặc sản địa phương của 80 hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia các hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước; đồng thời hỗ trợ các hợp tác xã xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, kiểm nghiệm sản phẩm và tổ chức tập huấn về thương mại điện tử.

Các đại biểu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm phát triển chuỗi giá trị các sản phẩm tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi kinh nghiệm kết nối cung - cầu, xúc tiến thương mại và phát triển chuỗi giá trị đối với các sản phẩm chủ lực như dược liệu, chuối, măng tre Bát Độ và quế; ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động của hợp tác xã. Đồng thời, đề xuất giải pháp tăng cường liên kết giữa hợp tác xã với doanh nghiệp, nhà phân phối, mở rộng kênh tiêu thụ nông sản.

Đại diện Liên minh Hợp tác xã các tỉnh ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tại hội nghị.

Các doanh nghiệp và hợp tác xã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về liên kết sản xuất, cung ứng và tiêu thụ sản phẩm tại hội nghị.

Dịp này, các hợp tác xã và doanh nghiệp đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về liên kết sản xuất, cung ứng và tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, góp phần cụ thể hóa các cơ hội hợp tác, tạo đầu ra ổn định, nâng cao giá trị nông sản và thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.