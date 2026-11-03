Hơn một thập kỷ Diễn đàn Logistics Việt Nam đồng hành cùng doanh nghiệp

Từ tiếng nói doanh nghiệp đến những chuyển động chính sách

Một chính sách muốn đi vào thực tiễn cần xuất phát từ những vấn đề mà doanh nghiệp đang gặp phải. Với ngành logistics, nơi hoạt động vận tải, kho bãi, giao nhận và xuất nhập khẩu có mối liên hệ chặt chẽ, việc duy trì một kênh đối thoại thường xuyên giữa cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp càng có ý nghĩa quan trọng.

Được Bộ Công Thương chủ trì tổ chức từ năm 2013, Diễn đàn Logistics Việt Nam đã trải qua 13 kỳ, từng bước khẳng định vai trò là sự kiện thường niên quan trọng của ngành. Không chỉ tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối kinh doanh, Diễn đàn còn là nơi các địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp trao đổi khó khăn, kiến nghị giải pháp phát triển dịch vụ logistics.

Nhìn lại các kỳ tổ chức, chủ đề Diễn đàn luôn gắn với những vấn đề đặt ra trong từng giai đoạn phát triển. Năm 2019, Diễn đàn tại Đà Nẵng tập trung vào logistics trong nâng cao giá trị nông sản và kết nối Hành lang Kinh tế Đông - Tây. Năm 2023, sự kiện tại Cần Thơ đề cập đến logistics và chuyển đổi số cho Đồng bằng sông Cửu Long. Đến năm 2024, khu thương mại tự do trở thành chủ đề trọng tâm.

Việc lựa chọn những vấn đề cụ thể cho từng kỳ tổ chức cho thấy Diễn đàn không chỉ bàn về sự phát triển chung của ngành mà còn hướng tới tháo gỡ các yêu cầu thực tiễn tại từng vùng kinh tế.

Đáng chú ý, một số nội dung từng được thảo luận, kiến nghị tại Diễn đàn đã có những bước tiến trong quá trình cụ thể hóa thành chính sách.

Điển hình là việc công nhận Ngày Logistics Việt Nam. Ngày 6/5/2026, Bộ trưởng Bộ Công Thương ký Quyết định số 1065/QĐ-BCT công nhận ngày 6/5 hằng năm là Ngày Logistics Việt Nam, đồng thời tổ chức Tuần lễ Logistics Việt Nam hằng năm.

Việc hình thành một ngày dành riêng cho ngành logistics không chỉ có ý nghĩa ghi nhận vai trò của lĩnh vực này đối với nền kinh tế mà còn tạo thêm cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp tăng cường kết nối, trao đổi và thúc đẩy hợp tác.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương).

Chia sẻ với báo chí trước thềm Diễn đàn Logistics Việt Nam 2026, ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), đánh giá, việc một kiến nghị được cụ thể hóa thành quyết định chính thức đã tạo thêm cơ chế thường niên để tập hợp cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy đối thoại chính sách và kết nối thị trường. Điều này cũng cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của Diễn đàn trong việc đưa những đề xuất từ thực tiễn vào quá trình hoàn thiện chính sách phát triển ngành logistics.

Một nội dung đáng chú ý khác là phát triển khu thương mại tự do. Từ chủ đề được đặt ra tại Diễn đàn năm 2024, đến năm 2025, Việt Nam đã có hai khu thương mại tự do đầu tiên được thành lập tại Đà Nẵng và Hải Phòng. Đây là những chuyển động chính sách đáng chú ý trong quá trình tìm kiếm không gian phát triển mới cho hoạt động thương mại và logistics.

Đặc biệt, ngày 9/10/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2229/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2035, dịch vụ logistics đóng góp 5 - 7% GDP, chi phí logistics giảm xuống 12 - 15% GDP, Việt Nam thuộc nhóm 40 quốc gia dẫn đầu về Chỉ số Hiệu quả Logistics (LPI).

Những nội dung thường xuyên được đề cập tại các kỳ Diễn đàn như giảm chi phí, phát triển vận tải đa phương thức, chuyển đổi số và logistics xanh cũng trở thành các định hướng trọng tâm của Chiến lược.

Từ định hướng phát triển đến hiệu quả thực chất

Sau hơn một thập kỷ, ngành logistics Việt Nam đã ghi nhận những chuyển biến tích cực cả về quy mô hoạt động và năng lực cung ứng dịch vụ.

Theo thông tin được nêu tại Diễn đàn Logistics Việt Nam 2025, dịch vụ logistics Việt Nam duy trì mức tăng trưởng khoảng 14 - 16% mỗi năm, đóng góp 4,5 - 5% GDP. Chi phí logistics đã giảm từ mức trên 20% GDP năm 2014 xuống còn khoảng 16% GDP.

Việt Nam cũng đứng thứ 43 trong số 139 quốc gia về Chỉ số Hiệu quả Logistics năm 2023 của Ngân hàng Thế giới, thuộc nhóm 5 nước dẫn đầu ASEAN.

Tuy nhiên, những kết quả này cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành. Chi phí logistics vẫn còn ở mức cao, trong khi hạ tầng kết nối giữa vùng sản xuất, cảng biển, kho hàng và các phương thức vận tải chưa thực sự đồng bộ.

Diễn đàn Logistics Việt Nam 2026, diễn ra ngày 6 - 7/11.

Đề cập đến yêu cầu phát triển hạ tầng logistics, ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, cho rằng, sau quá trình mở rộng mạng lưới giao thông, nhiệm vụ tiếp theo là hoàn thiện kết nối đến vùng sản xuất, cảng biển, kho hàng và các dịch vụ trên tuyến. Đây là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp khai thác hiệu quả hạ tầng đã được đầu tư, từng bước giảm chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ logistics.

Đây cũng là một trong những vấn đề được đặt ra tại Diễn đàn Logistics Việt Nam 2026, diễn ra ngày 6 - 7/11 tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, với chủ đề “Kết nối logistics cao nguyên, vươn ra chuỗi giá trị toàn cầu”.

Là kỳ tổ chức thứ 14, Diễn đàn năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong năm đầu tiên triển khai đồng bộ Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Với khoảng 600 đại biểu dự kiến tham dự, sự kiện sẽ tập trung thảo luận các giải pháp kết nối vùng sản xuất miền Trung - Tây Nguyên với cảng biển, cửa khẩu và thị trường quốc tế; đồng thời trao đổi về hoàn thiện chính sách, thể chế pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển dịch vụ logistics trong giai đoạn mới.

Đáng chú ý, Diễn đàn năm nay tiếp tục có các hoạt động ra mắt hiệp hội logistics địa phương và trao bản ghi nhớ hợp tác, qua đó mở rộng cơ hội liên kết giữa các doanh nghiệp, hiệp hội và địa phương.

Trong giai đoạn phát triển mới, hiệu quả của ngành logistics không chỉ được đánh giá qua năng lực vận chuyển hàng hóa mà còn ở khả năng tạo ra và giữ lại giá trị gia tăng trong nước, qua đó nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Điều này đặt ra yêu cầu không chỉ nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa mà còn phát triển các dịch vụ bảo quản, giao nhận quốc tế, phân phối và quản trị chuỗi cung ứng do doanh nghiệp trong nước đảm nhận.

Từ thực tiễn hơn một thập kỷ tổ chức, giá trị của Diễn đàn Logistics Việt Nam ngày càng được thể hiện qua khả năng kết nối những vấn đề của doanh nghiệp với định hướng quản lý và phát triển ngành.

Với Diễn đàn năm 2026, kỳ vọng không chỉ dừng ở những đề xuất được đưa ra trong các phiên thảo luận, mà còn ở khả năng triển khai các giải pháp, chương trình hợp tác sau sự kiện. Đây sẽ là yếu tố quan trọng để các định hướng phát triển logistics từng bước đi vào thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam.