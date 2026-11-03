Đồng Tháp: Đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 102 điểm cầu UBND xã, phường.

Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh năm 2026.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, đối thoại và giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Nội dung được chia thành 5 nhóm vấn đề trọng tâm, gồm: Lao động, việc làm; chính sách thuế; bảo hiểm xã hội; tín dụng, ngân hàng, tài chính; thương mại điện tử và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh.

Nhiều vấn đề thiết thực được doanh nghiệp, hộ kinh doanh đặt ra như: Chính sách tuyển dụng, sử dụng lao động thời vụ; hỗ trợ đào tạo nghề, kết nối nguồn nhân lực; quy định về hợp đồng lao động và tham gia bảo hiểm xã hội; thủ tục kê khai, quyết toán thuế, hóa đơn điện tử; chính sách thuế đối với hộ kinh doanh và hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng kiến nghị về cơ chế hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn tín dụng, điều kiện vay vốn, chuyển đổi mô hình hộ kinh doanh lên doanh nghiệp; hỗ trợ chuyển đổi số, quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm trên các nền tảng trực tuyến và tiếp cận các chương trình tư vấn pháp lý với chi phí phù hợp.

Đại diện cơ quan chuyên môn trực tiếp trao đổi, giải đáp theo từng lĩnh vực phụ trách tại hội nghị.

Đại diện các sở, ngành và cơ quan chuyên môn trực tiếp trao đổi, giải đáp theo từng lĩnh vực phụ trách, hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện đúng quy định pháp luật. Đối với những nội dung cần thêm thời gian nghiên cứu, vượt thẩm quyền hoặc cần sự phối hợp của nhiều cơ quan, Ban Thư ký ghi nhận, tổng hợp, chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời sau hội nghị.