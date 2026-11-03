Kinh tế

Xuất khẩu sang ASEAN đạt gần 40 tỷ USD sau 10 tháng

Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang ASEAN đạt 39,1 tỷ USD, là thị trường lớn thứ 4 trong 10 tháng đầu năm 2026.

Tạp chí Mekong Asean
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Theo báo cáo kinh tế - xã hội được Cục Thống kê công bố sáng 3/11, 10 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 1.010,5 tỷ USD. Trong đó, trị giá xuất khẩu hàng hóa ở mức 499,24 tỷ USD, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước (YoY); nhập khẩu đạt 511,3 tỷ USD, tăng 37,4% YoY.

Trong kỳ, Việt Nam xuất khẩu sang 6 thị trường lớn nhất đạt 388,26 tỷ USD, chiếm 78% tỷ trọng hàng hóa xuất khẩu.

Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất, đạt 159,4 tỷ USD, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Trung Quốc là thị trường lớn thứ hai, với kim ngạch đạt 77,5 tỷ USD, tăng tới 36,2% YoY.

Việt Nam xuất khẩu sang EU đạt 57,4 tỷ USD, tăng 23,3% so với 10 tháng đầu năm 2025. ASEAN giữ vị trí thị trường lớn thứ 4, đạt 39,1 tỷ USD, tăng 22,9% YoY.

Kim ngạch xuất khẩu sang Hàn Quốc tăng 19,1% so với cùng kỳ năm trước, lên mức 28,5 tỷ USD; Nhật Bản cũng tăng 18,8% YoY, đạt 26,2 tỷ USD.

Về nhập khẩu, Việt Nam chi 404,4 tỷ USD để nhập khẩu hàng hóa từ 6 thị trường lớn nhất, chiếm 79% tỷ trọng.

Kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc tăng 40,5% so với cùng kỳ năm trước, lên 212,4 tỷ USD; Hàn Quốc tăng 56,2% YoY, đạt 77,1 tỷ USD.

ASEAN là thị trường nhập khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam trong kỳ, đạt 56,06 tỷ USD, tăng 29% so với 10 tháng đầu năm 2025.

Kim ngạch nhập khẩu từ Nhật Bản đạt 22,8 tỷ USD, tăng 11,6% YoY; Mỹ tăng 26,6% YoY, đạt 19,3 tỷ USD; EU tăng 15,3% YoY, lên mức 16,5 tỷ USD.

Lê Hồng Nhung

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/xuat-khau-sang-asean-dat-gan-40-ty-usd-sau-10-thang-61411.html