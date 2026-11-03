Xuất khẩu sang ASEAN đạt gần 40 tỷ USD sau 10 tháng

Theo báo cáo kinh tế - xã hội được Cục Thống kê công bố sáng 3/11, 10 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 1.010,5 tỷ USD. Trong đó, trị giá xuất khẩu hàng hóa ở mức 499,24 tỷ USD, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước (YoY); nhập khẩu đạt 511,3 tỷ USD, tăng 37,4% YoY.

Trong kỳ, Việt Nam xuất khẩu sang 6 thị trường lớn nhất đạt 388,26 tỷ USD, chiếm 78% tỷ trọng hàng hóa xuất khẩu.

Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất, đạt 159,4 tỷ USD, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Trung Quốc là thị trường lớn thứ hai, với kim ngạch đạt 77,5 tỷ USD, tăng tới 36,2% YoY.

Việt Nam xuất khẩu sang EU đạt 57,4 tỷ USD, tăng 23,3% so với 10 tháng đầu năm 2025. ASEAN giữ vị trí thị trường lớn thứ 4, đạt 39,1 tỷ USD, tăng 22,9% YoY.

Kim ngạch xuất khẩu sang Hàn Quốc tăng 19,1% so với cùng kỳ năm trước, lên mức 28,5 tỷ USD; Nhật Bản cũng tăng 18,8% YoY, đạt 26,2 tỷ USD.

Về nhập khẩu, Việt Nam chi 404,4 tỷ USD để nhập khẩu hàng hóa từ 6 thị trường lớn nhất, chiếm 79% tỷ trọng.

Kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc tăng 40,5% so với cùng kỳ năm trước, lên 212,4 tỷ USD; Hàn Quốc tăng 56,2% YoY, đạt 77,1 tỷ USD.

ASEAN là thị trường nhập khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam trong kỳ, đạt 56,06 tỷ USD, tăng 29% so với 10 tháng đầu năm 2025.

Kim ngạch nhập khẩu từ Nhật Bản đạt 22,8 tỷ USD, tăng 11,6% YoY; Mỹ tăng 26,6% YoY, đạt 19,3 tỷ USD; EU tăng 15,3% YoY, lên mức 16,5 tỷ USD.