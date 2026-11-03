TKV tập trung cao độ sản xuất than trong tháng 11/2026

Chiều ngày 2/11, tại Trung tâm ĐHXS tại Quảng Ninh, Phó Tổng giám đốc TKV, Giám đốc Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh Nguyễn Huy Nam chủ trì hội nghị điều hành sản xuất, tiêu thụ than tháng 11 năm 2026 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các điểm cầu Công ty Kho vận Đá Bạc, Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả và các đơn vị… Dự hội nghị có Phó Tổng giám đốc TKV Nguyễn Văn Tuân; Phó Bí thư Đảng ủy TQN Phạm Hồng Thái; Phó giám đốc Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh; các Ban chuyên môn Tập đoàn; các đơn vị sản xuất, sàng tuyển, chế biến, tiêu thụ…

Phó Tổng giám đốc TKV, Giám đốc Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh Nguyễn Huy Nam chủ trì hội nghị điều hành sản xuất, tiêu thụ than tháng 11/2026.

Theo báo cáo của Ban Sản xuất than (SXT), trong tháng 10/2026, thời tiết thuận lợi cho sản xuất và tiêu thụ than, mặt khác nhu cầu than cho sản xuất điện tăng, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh sản xuất nên các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh đã thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Cụ thể: than nguyên khai sản xuất tháng 10 đạt 3,116 triệu tấn, bằng 106,3% KH tháng, lũy kế 10 tháng đạt 30,776 triệu tấn, bằng 83,4% KH điều hành; đất đá bóc xúc tháng 10đạt 12,058 triệu m3, bằng 115,2% KH tháng, lũy kế 10 tháng đạt 99,087 triệu m3, bằng 83,5 % KH năm; mét lò đào tháng 10 đạt 27.060 mét, bằng 111,4% KH tháng, lũy kế 10 tháng đạt 236.466 mét, bằng 85,9% KH năm; than tiêu thụtháng 10 đạt 4,513 triệu tấn, bằng 104,3% KH tháng,lũy kế 10 tháng đạt 43,372 triệu tấn, bằng 86% KH năm, trong đó than cho sản xuất điện tháng 10 đạt 3,531 triệu tấn, bằng 109% KH tháng, lũy kế 10 tháng đạt 35,159 triệu tấn, bằng 83,7% KH năm…

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả.

Triển khai kế hoạch sản xuất, tiêu thụ than tháng 11/2026, trong điều kiện thời tiết tiếp tục thuận lợi, nhu cầu than tăng, TKV đề ra các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu như sau:Than nguyên khai sản xuất 3 triệu tấn;bốc xúc đất đá 11,370 triệu m3;mét lò đào 21.125 m; than tiêu thụ 4,270 triệu tấn, trong đó than cho sản xuất điện 3,454 triệu tấn…

Phát biểu kết luận, thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, Giám đốc Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh Nguyễn Huy Nam biểu dương, ghi nhận các đơn vị đã nỗ lực đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ, hoành thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Thợ mỏ Than Vàng Danh thi đua sản xuất, hoàn thành kế hoạch được giao.

Nhiệm vụ tháng 11/2026, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Huy Nam yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ, đẩy mạnh sản xuất tối đa than nguyên khai, tăng cường chế biến than sạch từ SPNT, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch sản xuất, tiêu thụ tháng 11/2026, tạo tiền đề để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 trước 25/12 để tập trung cho công tác tổng kết, chuẩn bị cho kế hoạch 2027. Đồng thời, đặc biệt chú trọng thực hiện tốt công tác AT-VSLĐ, tăng cường quản lý, kiểm soát khí mỏ, kiểm tra, phát hiện, phòng ngừa các nguy cơ TNLĐ và sự cố, bảo đảm an toàn trong sản xuất.

Sản xuất than lộ thiên trên khai trường Than Hà Tu.

Đồng chí Nguyễn Huy Nam đề nghị Ban SXT phối hợp cùng Ban KDT, KCM tổ chức điều hành hợp lý, khoa học, rà soát quá trình sản xuất, pha trộn, chế biến bảo đảm chất lượng than, chuẩn bị đủ nguồn than đáp ứng cho khách hàng. Cùng với đó, quản lý chặt chẽ công tác khai thác, kinh doanh đất đá thải mỏ; bảo đảm công tác an ninh, môi trường, bảo vệ tài sản, tài nguyên, ranh giới mỏ; tập trung công tác chống bụi, phòng chống cháy trong mùa hanh khô; thực hiện nghiêm kỷ luật điều hành, công tác thông tin, báo cáo theo đúng quy định…

Tiêu thụ than tại Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV.

Ngoài nhiệm vụ sản xuất, các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 được tổ chức vào tối 07/11/2026 tại Quảng trường 12/11 phường Cẩm Phả, bảo đảm an toàn, an ninh trật tự, môi trường.

Tháng 11/2026, TKV đề ra các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu như sau: Than nguyên khai sản xuất 3 triệu tấn; bốc xúc đất đá 11,370 triệu m3; mét lò đào 21.125 m; than tiêu thụ 4,270 triệu tấn, trong đó than cho sản xuất điện 3,454 triệu tấn…