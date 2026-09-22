Lựa chọn đúng đắn của nghệ sĩ Vân Dung hiện tại

Sinh năm 1975, Vân Dung là gương mặt quen thuộc của sân khấu và truyền hình phía Bắc. Nữ nghệ sĩ có nhiều năm hoạt động với các chương trình hài, đặc biệt là Gặp nhau cuối năm - Táo Quân. Những nhân vật có tính cách mạnh, cách thoại sắc sảo cùng lối diễn tự nhiên giúp cô tạo dấu ấn riêng trong lòng khán giả. Tuy nhiên, hình ảnh quen thuộc ấy cũng khiến Vân Dung dễ bị gắn với nhóm vai hài, duyên dáng hoặc có phần đanh đá.

Điện ảnh mở ra một hướng đi khác. Vân Dung bắt đầu thử sức với màn ảnh rộng khá muộn nhưng nhanh chóng tạo chú ý khi lựa chọn dòng phim kinh dị. Quỷ Cẩu đánh dấu lần đầu cô tham gia điện ảnh, đồng thời đưa nữ nghệ sĩ vào một dạng vai khác hẳn sở trường. Trong phim, Vân Dung vào vai bà Thúy, người phụ nữ lam lũ, chịu nhiều uất ức trong một gia đình làm nghề mổ chó. Nhân vật đòi hỏi khả năng thể hiện tâm lý và sự tiết chế thay vì dựa vào tiếng cười như nhiều vai diễn trước đây.

Vân Dung tạo dấu ấn mới khi chuyển hướng sang phim điện ảnh. Ảnh: FBNV

Điều thú vị là Vân Dung từng thừa nhận bản thân sợ ma nhưng lại liên tục được mời đóng phim kinh dị. Nữ nghệ sĩ thậm chí hài hước tự hỏi có phải vì mình “xấu” nên thường được giao những vai cần hóa trang khắc khổ, ma mị. Đằng sau câu nói dí dỏm ấy là một sự thay đổi đáng chú ý về hình ảnh. Trên màn ảnh rộng, cô sẵn sàng làm xấu mình, giảm trang điểm và chấp nhận những tạo hình nặng nề để phục vụ nhân vật.

Sau Quỷ Cẩu, Vân Dung tiếp tục góp mặt trong Quỷ Nhập Tràng và Quỷ Nhập Tràng 2. Nếu phần đầu cho thấy khả năng thích nghi với màu sắc kinh dị, những dự án sau tiếp tục mở rộng không gian diễn xuất của nữ nghệ sĩ. Tổng doanh thu của ba bộ phim lần lượt khoảng 108 tỷ, 149 tỷ và 134 tỷ đồng, vượt 386 tỷ đồng. Đây là doanh thu phòng vé của các tác phẩm, không phải thu nhập cá nhân của Vân Dung, nhưng thành tích này cho thấy các dự án cô tham gia đều có sức hút đáng kể tại rạp.

Nếu sân khấu và truyền hình giúp Vân Dung xây dựng thương hiệu qua tiếng cười, điện ảnh lại cho cô cơ hội chứng minh khả năng biến hóa. Nữ nghệ sĩ không cố gắng lặp lại hình ảnh quen thuộc khi bước lên màn ảnh rộng mà chấp nhận bắt đầu ở một vùng đất mới, nơi ngoại hình, cách hóa trang và tâm lý nhân vật đều được tiết chế theo câu chuyện. Chính sự khác biệt này giúp những vai diễn của Vân Dung không đơn thuần là sự xuất hiện của một nghệ sĩ hài trong phim kinh dị, mà trở thành bước thử sức nghiêm túc với điện ảnh.

Vân Dung không ngại làm mới hình ảnh qua dòng phim kinh dị.

Quan trọng hơn doanh thu, phim kinh dị giúp Vân Dung thoát khỏi giới hạn của một diễn viên hài. Những nhân vật nhiều tổn thương, khắc khổ hoặc mang màu sắc bí ẩn cho phép cô tận dụng kinh nghiệm sân khấu theo một cách khác. Khả năng xử lý biểu cảm, thoại và tâm lý vốn được tích lũy qua nhiều năm nay trở thành lợi thế khi chuyển sang những câu chuyện có không khí nặng nề hơn.

Ở tuổi 51, Vân Dung chưa dừng lại với dòng phim kinh dị. Tháng 10/2026, nữ nghệ sĩ dự kiến trở lại màn ảnh rộng với Án Mạng Karaoke, tác phẩm kết hợp yếu tố trinh thám, hài và bí ẩn. Sau ba dự án kinh dị liên tiếp vượt mốc 100 tỷ đồng, đây là cơ hội để Vân Dung tiếp tục mở rộng hình ảnh. Từ một nghệ sĩ được nhớ đến bởi tiếng cười, cô đang chứng minh rằng lựa chọn một thể loại mới đúng thời điểm có thể mở ra một chương khác trong sự nghiệp.