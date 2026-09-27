Song Hye Kyo đọ sắc nổi bật bên Thư Kỳ tại tuần lễ thời trang ở Ý

Song Hye Kyo là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng hàng đầu của màn ảnh Hàn Quốc, sở hữu nhiều tác phẩm ghi dấu ấn trong lòng khán giả châu Á. Sau hơn 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, cô vẫn duy trì sức hút nhờ nhan sắc nổi bật cùng phong cách thời trang ngày càng tinh tế.

Mới đây, hình ảnh Song Hye Kyo xuất hiện tại Milan (Ý) để tham dự một show diễn thời trang thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Tại sự kiện, nữ diễn viên nhanh chóng trở thành tâm điểm với diện mạo sang trọng, thanh lịch.

Hình ảnh Song Hye Kyo tại Milan (Ý) tham gia tuần lễ thời trang. (Ảnh từ IG @hyun.0509)

Song Hye Kyo diện thiết kế màu ghi xám với phom dáng dài, có điểm nhấn ở eo với phần đai thắt. Song Hye Kyo kết hợp túi xách da đan màu đen, cùng boots cao cổ tor-sur-ton khi xuất hiện tại sự kiện. Không cần lựa chọn thiết kế quá cầu kỳ, nữ diễn viên vẫn nổi bật nhờ thần thái và cách tiết chế phụ kiện.

Đáng chú ý, khoảnh khắc Song Hye Kyo ngồi cạnh Thư Kỳ tại sự kiện cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Hai nữ diễn viên đình đám của châu Á cùng xuất hiện trong một khung hình, tạo nên màn đọ sắc được khán giả thích thú. Nếu Song Hye Kyo ghi điểm với vẻ đẹp thanh lịch thì Thư Kỳ cũng gây ấn tượng bởi thần thái quyến rũ và phong cách thời trang cá tính.

Hình ảnh hai mỹ nhân ngồi cạnh nhau nhận được nhiều lời khen trên mạng xã hội. Khán giả cho rằng mỗi người sở hữu một vẻ đẹp riêng, không tạo cảm giác lấn át nhau khi xuất hiện chung khung hình. Song Hye Kyo và Thư Kỳ đều cho thấy sức hút của những nữ diễn viên đã có nhiều năm hoạt động trong ngành giải trí nhưng vẫn giữ được phong độ ngoại hình.

Khoảnh khắc đọ sắc của song Hye Kyo và Thư Kỳ khiến nhiều khán giả thích thú. (Ảnh chụp màn hình từ TikTok @_shye.kyo)

Ở tuổi 44, Song Hye Kyo tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Nữ diễn viên duy trì diện mạo trẻ trung, làn da được chăm sóc kỹ lưỡng cùng phong thái ngày càng trưởng thành. So với thời điểm mới bước chân vào làng giải trí, vẻ ngoài của cô hiện tại có nhiều thay đổi nhưng vẫn giữ được những đường nét đặc trưng từng làm nên hình ảnh của một trong những mỹ nhân nổi tiếng màn ảnh Hàn.

Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Song Hye Kyo vẫn đều đặn góp mặt trong các dự án phim ảnh, sự kiện thời trang và chiến dịch của những thương hiệu lớn. Cô cũng xây dựng hình ảnh thời trang riêng, thường xuyên xuất hiện tại các tuần lễ thời trang quốc tế và trở thành gương mặt được truyền thông chú ý.

Song Hye Kyo duy trì sức hút sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật. (Ảnh từ IG @hyun.0509)

Những năm gần đây, Song Hye Kyo không xuất hiện dày đặc trên màn ảnh mà có sự cân nhắc kỹ hơn trong việc lựa chọn tác phẩm. Bộ phim The Glory từng giúp cô tạo dấu ấn mạnh mẽ với hình tượng hoàn toàn khác biệt so với nhiều vai diễn trước đây. Thành công của tác phẩm tiếp tục cho thấy sức hút của nữ diễn viên sau nhiều năm hoạt động.

Bên cạnh công việc, Song Hye Kyo cũng dành thời gian cho cuộc sống riêng và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Việc giữ hình ảnh kín tiếng nhưng vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn giúp cô tiếp tục nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Màn xuất hiện tại Milan lần này một lần nữa cho thấy Song Hye Kyo vẫn giữ được sức hút đáng chú ý ở tuổi 44. Từ nhan sắc, thần thái đến phong cách thời trang, nữ diễn viên tiếp tục trở thành tâm điểm mỗi khi góp mặt tại các sự kiện quốc tế.