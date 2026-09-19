Lừa chiếm tiền bán đất của người quen

Bị cáo Thủy tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, thông qua mối quan hệ làm ăn trong lĩnh vực bất động sản, anh N.N.Th. quen biết Thủy. Giữa tháng 2-2024, Thủy giới thiệu cho anh Th. mua một thửa đất tại phường Thanh Khê (Đà Nẵng) với giá hơn 1,8 tỷ đồng. Thủy thông tin nếu bán lại thửa đất này sẽ có lợi nhuận nên anh Th. đồng ý mua và giao cho Thủy tiến hành các thủ tục mua bán. Thủy yêu cầu anh Th. chuyển đủ số tiền mua đất vào tài khoản do Thủy cung cấp.

Tuy nhiên, Thủy lại không giao đủ số tiền mua đất nên chủ sở hữu thửa đất không đồng ý thực hiện thủ tục công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Do vậy, khi anh Th. hỏi về lô đất, Thủy trả lời đang tìm khách để bán lại kiếm lời, không cần làm thủ tục sang tên, đổi chủ.

Sau đó, Thủy môi giới cho bà L.T.K.C. (1967, trú phường Thanh Khê) mua thửa đất với giá 2,15 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành việc bán thửa đất và nhận đủ số tiền 2,15 tỷ đồng, Thủy nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền này nên không thông báo cho anh Th. biết, cũng không trả lại tiền. Số tiền này, Thủy sử dụng để đặt cọc mua bán đất và tiêu xài cá nhân hết.

Để che giấu việc đã bán đất cho người khác và chiếm đoạt tiền của anh Th. sử dụng vào mục đích cá nhân, khi được ông Th. hỏi về lô đất, Thủy nói dối rằng đang tìm khách để bán. Quá thời hạn đặt cọc, anh Th. nhiều lần thúc giục, yêu cầu Thủy chuyển toàn bộ tiền bán đất để hoàn tất thủ tục mua bán nhưng Thủy tránh mặt.

Tương tự, do có mối quan hệ quen biết và tin tưởng Thủy, anh N.M.P. giao cho Thủy tìm nguồn hàng bất động sản để đầu tư, bán lại kiếm lời. Anh P. bỏ tiền mua, giao cho Thủy thực hiện giao dịch và bán lại để hưởng hoa hồng môi giới.

Đầu tháng 4-2024, Thủy tìm hiểu thông tin trên mạng xã hội và thấy bà N.T.L. bán một thửa đất tại phường Thanh Khê với giá hơn 4,7 tỷ đồng. Thủy thông tin nếu phân lô, tách thửa bán lại sẽ có lợi nhuận nên liên hệ anh P. đồng ý đầu tư. Theo yêu cầu, anh P. chuyển đủ số tiền cho Thủy để thực hiện các thủ tục mua thửa đất.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu, Thủy biết đất của bà L. đã 3 lần tách thửa nên không thể tiếp tục thực hiện thủ tục tách thửa. Ngoài ra, bà L. đang vay vốn ngân hàng, số tiền lãi vượt quá số tiền mua bán nên Thủy yêu cầu bà L. trả lại số tiền 600 triệu đồng đã đặt cọc và không tiếp tục mua bán nữa, nhưng bà L. không đồng ý.

Trong thời gian này, Thủy thấy một số lô đất lướt sóng có khả năng sinh lời nên chiếm đoạt tiền của anh P. đầu tư nhưng bị thua lỗ và tiêu xài cá nhân hết. Anh P. nhiều lần liên hệ nhưng Thủy trốn tránh, không trả lại tiền.

Với thủ đoạn tương tự, ngày 7-4-2022, Thủy môi giới bán cho chị H.T.A.H. một thửa đất tại xã Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) với giá 664 triệu đồng và hưởng 30 triệu đồng tiền chênh lệch. Sau đó, Thủy giao cho chị H. số tiền 50 triệu đồng, nói đây là tiền chủ đất đặt cọc để chị H. tin tưởng tiếp tục giao cho Thủy thực hiện việc bán đất.

Sau khi thực hiện thủ tục công chứng, chị H. chưa nhận tiền nên không giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vài ngày sau, Thủy yêu cầu chị H. giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hồ sơ liên quan đến thửa đất, đồng thời ký giấy ủy quyền cho Thủy thực hiện các thủ tục sang tên, đổi chủ và chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Ngày 6-7-2022, Thủy hoàn thành việc chuyển nhượng, sang tên lô đất trên cho anh B.N.T. và nhận đủ 664 triệu đồng. Tuy nhiên, lúc này, do công ty cần vốn đầu tư kinh doanh và trả lương cho nhân viên nên Thủy nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền bán đất, không trả tiền cho chị H. Khi chị H. phát hiện Thủy đã bán thửa đất, Thủy thỏa thuận viết giấy mượn số tiền này nhưng sau đó không trả.

Ngoài ra, do cần tiền đặt cọc mua đất, Thủy mượn của bà N.T.T. số tiền 200 triệu đồng, hẹn 7 ngày sẽ trả. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, do cần tiền nên Thủy nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền này để đầu tư mua bán bất động sản và tiêu xài cá nhân hết, không trả cho bà T.

Xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Trương Hải Thủy 15 năm tù về tội: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.