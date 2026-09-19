Công an Hà Nội phát hiện nhiều thủ đoạn mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Các vụ việc được Công an thành phố Hà Nội phát hiện, xử lý trong tuần qua (từ 13-19/9/2026) cho thấy hoạt động mua bán, tàng trữ, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy diễn ra dưới nhiều hình thức, từ giao nhận tại khu dân cư, đến sử dụng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin để thuê người vận chuyển, ngụy trang ma túy trong bao bì hàng hóa thông thường.

Từ những trường hợp được phát hiện ban đầu, lực lượng Công an tiếp tục truy xét, làm rõ nguồn cung và các đối tượng liên quan, góp phần ngăn chặn ma túy từ địa bàn cơ sở.

Ngày 17/9, theo thông tin từ Công an Hà Nội, trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực ngõ Lan Bá, Công an phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám phát hiện, bắt quả tang Trần Quang Hiếu (sinh năm 1990), trú tại Hà Nội có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm một túi nylon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Tại cơ quan Công an, Hiếu khai đang mang số ma túy đi giao cho khách và nguồn hàng được mua từ Trần Thu Hằng (sinh năm 1998), trú tại Hà Nội.

Từ thông tin này, Công an phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám tiếp tục xác minh, mở rộng vụ việc, sau đó phát hiện, bắt quả tang Hằng tại khu vực phường Khương Đình về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Quá trình kiểm tra, Hằng giao nộp 5 túi nylon chứa tinh thể màu trắng và khai nhận đây là ma túy đá mang theo để bán kiếm lời. Qua đấu tranh, lực lượng Công an thu giữ tổng cộng 6 túi nylon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Sau khi Hằng bị bắt, Đặng Tuấn Mạnh (sinh năm 2002), quê Phú Thọ, đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận có liên quan đến việc mua bán ma túy cùng Hằng.

Công an phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định.

Tại xã Chương Dương, một vụ tàng trữ được phát hiện qua tuần tra cũng trở thành đầu mối để lực lượng Công an truy xét người bán. Theo đó vào chiều 13/9, tại thôn Vĩnh Lộc, Công an xã Chương Dương phát hiện, bắt quả tang Phạm Quốc Tuấn (sinh năm 1990), hiện ở thôn Xâm Xuyên, xã Hồng Vân có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ 0,529 gam ketamine.

Mở rộng điều tra, Công an xã làm rõ Vũ Quyết Thắng (sinh năm 1993) hiện ở thôn Vĩnh Lộc, xã Chương Dương là người đã bán ma túy cho Tuấn. Khám xét khẩn cấp chỗ ở và địa điểm liên quan của Thắng tại thôn Vĩnh Lộc, cơ quan Công an thu giữ thêm 2,663 gam ketamine.

Công an xã Chương Dương đang củng cố hồ sơ xử lý Phạm Quốc Tuấn về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và Vũ Quyết Thắng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Một phương thức khác được Công an phường Tây Tựu phát hiện là sử dụng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin để giao nhận cần sa và ngụy trang ma túy thành hàng hóa thông thường.

Chiều 9/9, tại khu vực ngõ 136 đường Cầu Diễn, Công an phường Tây Tựu kiểm tra Nguyễn Duy Cương (sinh năm 2007) thu giữ 5 túi nylon chứa cần sa. Cương khai tìm việc qua Facebook, sau đó được hướng dẫn kết nối qua ứng dụng Telegram để nhận các đơn giao cần sa, với tiền công từ 80.000-100.000 đồng/đơn.

Mở rộng truy xét, Công an phường Tây Tựu xác định Lưu Tuấn Anh (sinh năm 2001) là người có liên quan.

Theo lời khai ban đầu, Tuấn Anh trực tiếp sử dụng cân tiểu ly, máy hút chân không, máy hàn nhiệt để chia nhỏ, đóng gói cần sa, ngụy trang trong những túi “cám chim” rồi giao cho Cương. Tổng khối lượng cần sa cơ quan Công an thu giữ là 102 gam…

Thông tin tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 483 ngày 7/10/2024 của Bộ Công an và công tác xây dựng xã, phường không ma túy do Công an thành phố Hà Nội tổ chức mới đây cho thấy, tính đến ngày 14/6/2026, trên địa bàn Hà Nội không còn xã, phường trọng điểm loại I về ma túy; 46 xã, phường được xác định là xã, phường không ma túy.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đánh giá, các đơn vị đã chủ động tham mưu, triển khai đồng bộ các biện pháp, tăng cường đấu tranh, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, từng bước kéo giảm nguồn cung, nguồn cầu và đạt nhiều kết quả trong xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh.

Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội yêu cầu từng chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ nâng cao trách nhiệm, quyết liệt thực hiện Kế hoạch số 483 và các chỉ đạo của Bộ Công an, Công an thành phố; huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và người dân tham gia phòng, chống ma túy, phấn đấu đến cuối năm 2026 toàn thành phố có đủ điều kiện để công nhận các xã, phường không ma túy./.