Bộ đội Biên phòng tuần tra đường biên, góp phần phục vụ công tác phân giới, cắm mốc

Đội tuần tra Đồn Biên phòng Long Khốt tiến hành tuần tra khép kín 17,231km đường biên giới thuộc phạm vi đơn vị quản lý, tập trung vào những khu vực chưa hoàn thành phân giới cắm mốc. Xuất phát từ đơn vị, đội tuần tra nhanh chóng cơ động ra khu vực đường biên.

Trên những cánh đồng lúa trải rộng, cán bộ, chiến sĩ triển khai đội hình theo kế hoạch, vừa cơ động, vừa quan sát, kiểm tra thực địa. Những khu vực cây cỏ mọc cao, địa hình đồng ruộng khó đi lại được kiểm tra kỹ, bảo đảm không bỏ sót các vị trí trên tuyến.

Qua tuần tra, lực lượng làm nhiệm vụ kết hợp kiểm tra thực địa, nắm tình hình hoạt động của người dân, tình trạng sử dụng đất và những dấu hiệu bất thường có thể ảnh hưởng đến công tác quản lý, bảo vệ đường biên. Đặc biệt, tại các khu vực chưa phân giới cắm mốc, việc nắm chắc hiện trạng thực địa giúp đơn vị chủ động tổng hợp tình hình, báo cáo, tham mưu cấp trên, phối hợp với chính quyền địa phương khi có vấn đề phát sinh.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Nghĩa, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Long Khốt, tuần tra tại các khu vực chưa phân giới cắm mốc vừa là nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới thường xuyên, vừa góp phần phục vụ công tác phân giới cắm mốc. Đơn vị tập trung nắm chắc thực địa, tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, báo cáo những vấn đề phát sinh để tham mưu và phối hợp xử lý, góp phần phục vụ công tác phân giới cắm mốc.

Điểm đáng chú ý trong hành trình là những khu vực chưa hoàn thành phân giới cắm mốc. Đây là những vị trí cần được quản lý chặt chẽ trong quá trình triển khai các nội dung khảo sát, xác định và thực hiện phân giới cắm mốc.

Cùng với tuần tra, kiểm soát, Đồn Biên phòng Long Khốt chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định về biên giới quốc gia, nâng cao ý thức trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới.

Đơn vị phối hợp với Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Tuyên Bình đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của địa phương. Nội dung tập trung phổ biến quy định pháp luật về biên giới, trách nhiệm của người dân trong bảo vệ đường biên, mốc quốc giới; thông tin để người dân hiểu đúng về công tác phân giới cắm mốc, không tin, không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Trưởng ấp Long Khốt, xã Tuyên Bình chia sẻ: “Nhờ cán bộ Đồn Biên phòng Long Khốt thường xuyên tuyên truyền, vận động nên bà con hiểu rõ hơn về việc giữ gìn đường biên, mốc giới và chấp hành quy định khi sản xuất, đi lại ở khu vực biên giới. Khi có vấn đề phát sinh, bà con biết báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc Bộ đội Biên phòng”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Khốt cơ động kiểm tra những khu vực trọng điểm trên tuyến biên giới.

Từ công tác tuyên truyền, người dân từng bước nâng cao ý thức phối hợp với lực lượng chức năng trong quản lý địa bàn. Những thông tin được người dân cung cấp từ cơ sở giúp đơn vị kịp thời nắm tình hình, nhất là những vấn đề liên quan đến đất đai, hoạt động sản xuất, đi lại và các dấu hiệu bất thường tại khu vực biên giới.

Đối với Đồn Biên phòng Long Khốt, tuần tra, kiểm soát được triển khai gắn với nắm tình hình địa bàn, tuyên truyền, vận động nhân dân và phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương. Sự kết hợp này giúp đơn vị vừa quản lý chặt chẽ đường biên, vừa tạo điều kiện để người dân hiểu, chấp hành và tham gia bảo vệ biên giới. Mỗi chuyến tuần tra là một lần lực lượng làm nhiệm vụ cập nhật tình hình, kiểm tra hiện trạng và củng cố cơ sở thực tiễn cho công tác quản lý địa bàn, đồng thời phục vụ yêu cầu phân giới cắm mốc.

Từ những cánh đồng lúa đang vào vụ, những bước chân tuần tra vẫn nối dài theo đường biên. Mỗi vị trí được kiểm tra, mỗi thông tin được nắm chắc và mỗi người dân hiểu, phối hợp với lực lượng chức năng đều góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ biên giới, phục vụ công tác phân giới cắm mốc, xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.