Làm giả hợp đồng mua bán căn hộ, chiếm đoạt gần 23 tỉ đồng của khách hàng

Theo đó, 6 bị cáo bị đưa ra xét xử, gồm: Nguyễn Thị Kiều Anh (SN 1988, trú tại xã Thư Lâm, Hà Nội); Cù Chính Phương (SN 1957), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển dự án SPT (Công ty SPT); Đoàn Công Bình (SN 1976), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty SPT; Nguyễn Ngọc Vương (SN 1981), Giám đốc Công ty Hà Sơn Thái; Bùi Việt Quân (SN 1988, trú tại phường Phương Mai, Hà Nội) và Nguyễn Đình Ngọc (SN 1986, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội).

Các bị cáo bị VKSND TP Hà Nội truy tố cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trong quá trình xét hỏi, HĐXX nhận thấy có nhiều tình tiết phát sinh chưa thể làm rõ ngay tại phiên tòa. Do đó, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm xác định rõ dòng tiền, đồng thời làm rõ hành vi, trách nhiệm của một số cá nhân có liên quan trong vụ án, tránh bỏ lọt tội phạm.

Quang cảnh dự án khu nhà ở X2 Đại Kim do Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng (MHDI) là chủ đầu tư.

Theo cáo trạng, Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng (Công ty MHDI) là chủ đầu tư Dự án nhà ở thương mại phục vụ tái định cư tại dự án X2 Đại Kim (phường Định Công, Hà Nội) và Dự án đầu tư xây dựng khu nhà Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (Dự án CT4 Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa, Hà Nội).

Các căn hộ chung cư tại dự án X2 Đại Kim chỉ được phép bán cho các hộ gia đình tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất phục vụ các dự án giải phóng mặt bằng trên địa bàn TP Hà Nội.

Đối với Dự án CT4 Yên Nghĩa, theo Quyết định phê duyệt dự án số 5343/QĐ-BQP ngày 12/12/2014 của Bộ Quốc phòng, mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng khu nhà ở và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, giải quyết nhu cầu nhà ở cho cán bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô, cán bộ Bộ Quốc phòng và các đối tượng khác theo quy định.

Công ty MHDI không ký kết, không làm việc và không nhận tiền để hợp tác kinh doanh, cam kết bán, ủy quyền phân phối, mua bán, chuyển nhượng các căn hộ tại 2 dự án trên cho Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Compa (Công ty Compa), Công ty SPT và các cá nhân Nguyễn Thị Kiều Anh, Cù Chính Phương, Đoàn Công Bình, Nguyễn Ngọc Vương, Bùi Việt Quân và Nguyễn Đình Ngọc.

Tuy nhiên, theo cáo trạng, nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của khách hàng, Bùi Việt Quân và Nguyễn Ngọc Vương đã bàn bạc, đưa ra thông tin để Công ty Compa do Nguyễn Thị Kiều Anh điều hành ký kết hợp đồng hợp tác với Công ty MHDI nhằm mua các căn hộ tại 2 dự án trên.

Sau đó, Kiều Anh làm giả các hợp đồng hợp tác, hợp đồng mua bán căn hộ tại dự án X2 Đại Kim và CT4 Yên Nghĩa với Công ty MHDI, rồi đưa cho Cù Chính Phương và Đoàn Công Bình để giới thiệu cho 3 khách hàng có nhu cầu mua căn hộ tại các dự án trên. Mục đích là tạo sự tin tưởng để khách hàng ký hợp đồng đặt cọc và giao tiền. Sau khi nhận tiền, các bị cáo không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan chức năng xác định, trong khoảng thời gian từ ngày 15/4/2024 đến ngày 17/5/2024, các bị cáo đã chiếm đoạt của 3 cá nhân tổng số tiền gần 23 tỉ đồng.

Cũng theo cáo trạng, Nguyễn Thị Kiều Anh được xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Bị cáo trực tiếp điều hành Công ty Compa, sử dụng các tài liệu khống thể hiện Công ty Compa được quyền phân phối, chuyển nhượng căn hộ tại các dự án để Cù Chính Phương và Đoàn Công Bình giới thiệu cho khách hàng.

Thông qua các tài liệu này, các bị cáo tạo sự tin tưởng để khách hàng ký hợp đồng đặt cọc, giao tiền, sau đó chiếm đoạt và sử dụng cho mục đích cá nhân. Trong vụ án, Kiều Anh hưởng lợi số tiền hơn 5,7 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định Cù Chính Phương và Đoàn Công Bình là đồng phạm thực hành tích cực. Hai bị cáo sử dụng pháp nhân Công ty SPT, kết hợp với Kiều Anh sử dụng pháp nhân Công ty Compa và các hợp đồng giả do Kiều Anh lập để giới thiệu cho khách hàng, tạo niềm tin để khách hàng ký hợp đồng đặt cọc, giao tiền nhằm chiếm đoạt. Cù Chính Phương được xác định hưởng lợi số tiền hơn 5,4 tỉ đồng; Đoàn Công Bình hưởng lợi gần 840 triệu đồng.

Tại phiên tòa ngày 18/9, sau quá trình xét hỏi, HĐXX nhận thấy cần làm rõ thêm dòng tiền và hành vi, trách nhiệm của một số cá nhân có liên quan. Vì vậy, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.