Phát hiện 2 người giả khách du lịch, tuồn lậu trứng gà non qua biên giới

Tang vật được lực lượng chức năng thu giữ.

Thời gian qua, hoạt động vận chuyển trái phép thực phẩm không bảo đảm an toàn qua biên giới tại Lào Cai vẫn diễn biến phức tạp. Các đối tượng liên tục thay đổi thủ đoạn nhằm qua mắt lực lượng chức năng, đưa hàng lậu vào nội địa.

Khoảng 19 giờ 05 phút ngày 15/9, Đội tuần tra Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai làm nhiệm vụ tại khu vực bờ sông biên giới thuộc Mốc 102 (2), tổ dân phố số 28, phường Lào Cai, TP Lào Cai cũ, phát hiện hai người đàn ông xách theo các túi hàng có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã phối hợp với Đội Kiểm tra giám sát của Trạm Biên phòng và Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đưa hai người cùng số hàng về phòng trực ban để kiểm tra, làm rõ.

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai triển khai tuần tra đảm bảo an ninh khu vực biên giới, cửa khẩu.

Hai người được xác định là Hoàng Anh Th. (SN 1990, trú tại phường Cốc Lếu, TP Lào Cai cũ) và Lương Tiến C. (SN 1992, trú tại huyện Bát Xát cũ, tỉnh Lào Cai).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong túi hàng của Th. có 15 kg trứng gà non, còn túi của C. chứa 9 kg. Toàn bộ 24 kg thực phẩm đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc; đang trong tình trạng chảy nước, bốc mùi hôi và có dấu hiệu hư hỏng nặng.

Qua xác minh, Th. và C. là bạn bè, không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên qua lại biên giới để vận chuyển thuê hàng hóa.

Do lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát tại cửa khẩu chính ngạch, Th. bàn với C. đóng giả khách du lịch sang Trung Quốc, thu gom nhỏ lẻ trứng gà non rồi giấu vào hành lý cá nhân.

Sau đó, lợi dụng đêm tối hoặc thời điểm cửa khẩu đông người, cả hai lảng vảng tại khu vực biên giới, lén lút ném số hàng qua hàng rào phía bờ sông. Khi hàng đã được tập kết, hai người làm thủ tục nhập cảnh trở lại rồi vòng xuống khu vực bờ sông thu gom để mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai trường hợp trên, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm theo quy định.

Thông tin với Báo Giáo dục và Thời đại, lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp chặt chẽ giữa tuần tra vũ trang và kiểm soát cửa khẩu; tổ chức lực lượng khép kín, liên hoàn nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn tội phạm và hàng lậu qua biên giới.