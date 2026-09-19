Khởi tố 7 bị can trong vụ dùng ná cao su, kiếm gây thương tích nghiêm trọng

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La

Ngày 19.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La (PC01) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 6 bị can về tội “Cố ý gây thương tích”, gồm: Đinh Mạnh Quân, Trần Đình Hùng, Nguyễn Quốc An, cùng sinh năm 2007; Đ.Đ.T, N.T.N và Đ.T.D, cùng sinh năm 2010. Các bị can đều trú tại xã Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Cùng với đó, đối tượng Vàng A Tếnh, sinh năm 2007, trú tại xã Mường Cơi, tỉnh Sơn La, bị khởi tố về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La

Trước đó, trong các ngày 11 và 12.5.2026, V.A.T, sinh năm 2010, trú tại xã Mường Cơi, điều khiển xe mô tô chở Vàng A Tếnh trên đường về nhà.

Do nghi ngờ bị nhóm của Đinh Mạnh Quân đuổi đánh, Vàng A Tếnh đã dùng ná cao su bắn, gây thương tích cho Quân. Sau đó, Đinh Mạnh Quân, Trần Đình Hùng, Nguyễn Quốc An, Đ.Đ.T, N.T.N và Đ.T.D dùng đá, kiếm đánh V.A.T và Vàng A Tếnh.

Hậu quả, V.A.T bị thương tích 62%, Vàng A Tếnh bị thương tích 35%.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.