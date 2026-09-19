Từ hình ảnh bí mật ghi nhận, CSGT xử lý loạt xe limousine vi phạm

Ngày 19/9, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) triển khai nhiều tổ công tác phối hợp với Công an cơ sở tổ chức tuần tra địa bàn, xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách.

Cán bộ CSGT bí mật dùng máy nghiệp vụ ghi hình.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng kết hợp tuần tra, kiểm soát công khai với ghi hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ để tập trung phát hiện, làm rõ những hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách.

Tại khu vực trước cửa Văn phòng X.E Việt Nam ở số 31 Nguyễn Quốc Trị, tổ công tác ghi nhận nhiều trường hợp xe limousine dừng đỗ không đúng quy định, trong đó có hoạt động đón khách tại văn phòng. Hình ảnh vi phạm được chuyển đến các tổ tuần tra lưu động trên các tuyến để tổ chức dừng phương tiện, kiểm tra, xác minh.

Hình ảnh đón, trả khách tấp nập tại văn phòng của X.E Việt Nam ở số 31 Nguyễn Quốc Trị.

Thông tin về các trường hợp vi phạm được thông báo về tổ tuần tra công khai.

Tại các vị trí kiểm tra, lực lượng chức năng đối chiếu danh sách hành khách, làm việc với lái xe và xác minh hoạt động vận tải của từng phương tiện. Qua đó, phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải hành khách.

Điển hình, xe ô tô BKS: 29F-051XX được xác định sử dụng để kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, thực hiện đón, trả khách tại địa điểm do đơn vị kinh doanh vận tải thuê.

Cảnh sát dừng các trường hợp vi phạm để làm việc.

Làm việc với CSGT, lái xe thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời cho biết việc đón, trả khách được thực hiện theo sự sắp xếp, điều hành của phía công ty.

Với hành vi vi phạm được xác định, lái xe bị xử phạt từ 1-2 triệu đồng, trừ 2 điểm GPLX; chủ phương tiện là Công ty TNHH X.E Việt Nam bị xử phạt từ 10-12 triệu đồng và tước quyền sử dụng phù hiệu từ 1-2 tháng theo quy định.

Cảnh sát làm việc với tài xế và trao đổi thông tin với từng hành khách trên xe.

Cũng trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý một số phương tiện khác của nhà xe này có hành vi dừng đỗ không đúng quy định.

Bên cạnh kiểm tra, xử lý lái xe vi phạm, tổ công tác phối hợp với Công an phường đến làm việc với đại diện Công ty X.E Việt Nam tại số 31 Nguyễn Quốc Trị.

CSGT lập biên bản xử lý cả chủ xe và lái xe.

Tại buổi làm việc, cán bộ Đội CSGT số 6 thông tin về những vi phạm được phát hiện trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách của doanh nghiệp; đồng thời yêu cầu công ty chấm dứt các hành vi vi phạm, chủ động chấn chỉnh đội ngũ lái xe và thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Lực lượng CSGT cũng dán pa-nô tuyên truyền về các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải hành khách tại khu vực văn phòng công ty, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật của doanh nghiệp và đội ngũ lái xe.

Văn phòng X.E Việt Nam ở số 31 Nguyễn Quốc Trị.

Trao đổi với PV Báo CAND, Thiếu tá Phạm Văn Sơn (cán bộ Đội CSGT số 6) cho biết, thực hiện kế hoạch của Cục CSGT và Công an TP Hà Nội về tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách trên địa bàn thành phố, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Trong đó, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi dừng đỗ, đón trả khách không đúng quy định; sử dụng điện thoại khi đang lái xe; chạy quá tốc độ; sử dụng văn phòng đại diện làm địa điểm đón, trả khách trái quy định và các hành vi vi phạm khác trong hoạt động kinh doanh vận tải.

CSGT cùng Công an phường làm việc với đại diện Công ty sáng 19/9 và yêu cầu chấn chỉnh hoạt động, cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật.

Pa-nô tuyên truyền về An toàn giao thông được dán tại văn phòng X.E Việt Nam.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, ngoài xử lý nghiêm các trường hợp lái xe vi phạm, đơn vị tiếp tục tổng hợp kết quả kiểm tra liên quan đến các doanh nghiệp, nhà xe trên địa bàn để tổ chức làm việc, yêu cầu chấn chỉnh và phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai biện pháp xử lý phù hợp, bảo đảm hoạt động kinh doanh vận tải tuân thủ quy định của pháp luật.

Theo số liệu thống kê, từ ngày 26/8 đến nay, riêng đối với phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, Đội CSGT số 6 đã kiểm soát 1.321 phương tiện; xử lý 454 trường hợp xe hợp đồng, xe taxi, xe khách từ 8 chỗ trở lên (không bao gồm xe giường nằm) và 10 trường hợp xe khách 2 tầng có giường nằm.

Lực lượng chức năng cũng xử lý 2 trường hợp chủ phương tiện, tổng số tiền phạt ước tính 531 triệu đồng, trừ điểm giấy phép lái xe 10 trường hợp.