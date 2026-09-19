Đà Nẵng: Cựu nhân viên ngân hàng chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng với chiêu trò 'đáo hạn ngân hàng'

Đối tượng khi bị bắt. Ảnh CACC

Theo điều tra, Duy từng làm việc tại một ngân hàng nên quen biết bà T. Từ cuối năm 2023, Duy nhiều lần vay tiền của bà T. với lý do “đáo hạn ngân hàng cho khách”. Thời gian đầu, Duy đều trả tiền đúng hạn nên tạo được sự tin tưởng.

Sau đó, Duy tiếp tục vay những khoản tiền lớn nhưng không sử dụng đúng mục đích như đã nói mà dùng để trả nợ, trả lãi và cho người khác vay.

Đáng chú ý, có thời điểm Duy vay 1,4 tỷ đồng từ một người khác để trả tiền cho bà T. Ngay ngày hôm sau, Duy tiếp tục vay chính số tiền này từ bà T. với lý do đáo hạn ngân hàng để trả khoản vay trước đó.

Từ tháng 6/2025 đến tháng 1/2026, Duy nhiều lần tiếp tục vay tiền theo hình thức tương tự. Đến ngày 30/3/2026, số tiền Duy còn nợ bà T. được xác định gần 1,98 tỷ đồng và chưa được khắc phục.