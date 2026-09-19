Dùng AI tạo thông tin giả để lừa đảo chiếm đoạt 444 triệu đồng

Ngày 19/9, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Lưu Thị Như Băng (SN 2001, ngụ xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Băng.

Theo điều tra, đầu tháng 9/2025, do cần tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân, Băng nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của bà L.K.L. (ngụ tại địa phương). Băng nói dối với bà L. là mình đã được ngân hàng xét duyệt hồ sơ cho vay bằng gói bảo hiểm, hiện cần tiền chi phí đi lại, làm hồ sơ, thủ tục trong khoảng thời gian ngân hàng chưa giải ngân.

Để tạo lòng tin với bà L., Băng dùng AI (trí tuệ nhân tạo) làm giả tin nhắn của ngân hàng đã giải ngân chuyển cho bà L. xem và hứa khi nào rút tiền sẽ trả lại và cho bà L. mượn thêm tiền làm ăn. Tưởng thật, bà L. đã cho Băng mượn tiền.

Với thủ đoạn trên, từ 9/9/2025 đến 4/11/2025, Băng nhiều lần dùng AI tạo ra thông tin gian dối để mượn tiền của bà L. với tổng số tiền 444 triệu đồng. Đến 4/11/2025, bà L. đến ngân hàng tìm hiểu, phát hiện Băng không vay tiền ngân hàng mà đã đưa ra thông tin gian dối để mượn tiền của bà.