Công an Hải Phòng bảo vệ sức khoẻ học sinh trước nguy cơ thực phẩm bẩn

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an TP. Hải Phòng, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát kinh tế và Công an các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố đã và đang triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường nắm tình hình, phối hợp kiểm tra và kiên quyết xử lý tổ chức, cá nhân kinh doanh, cung cấp thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng vào trường học.

Qua đó, lực lượng Công an TP. Hải Phòng và cơ quan chức năng thành phố kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm khi phát hiện vi phạm liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm.

Phó Giám đốc Công an TP. Hải Phòng và Đoàn ĐBQH TP. Hải Phòng kiểm tra tại bếp ăn bán trú một số cơ sở giáo dục ở phường Ngô Quyền.

Nhằm bảo đảm sức khỏe, an toàn cho học sinh khi tổ chức ăn bán trú, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP. Hải Phòng đề nghị các nhà trường nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu có đầy đủ hồ sơ pháp lý; kiểm soát chặt nguồn gốc, tem nhãn, hạn sử dụng và chất lượng thực phẩm trước khi đưa vào chế biến. Bộ phận bếp ăn phải tuân thủ quy trình vệ sinh, bảo quản riêng thực phẩm sống và thức ăn chín, bảo đảm sạch sẽ đối với khu vực bếp, dụng cụ và người trực tiếp chế biến.

Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường giám sát chất lượng bữa ăn, kịp thời phản ánh thực phẩm có dấu hiệu bất thường, hư hỏng hoặc không rõ nguồn gốc.

Công an xã Thanh Miện, TP. Hải Phòng kiểm tra an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú các trường học trên địa bàn, nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh trước nguy cơ thực phẩm bẩn có thể xâm nhập.

Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, giáo viên, phụ huynh và học sinh cần báo ngay cho người đứng đầu cơ sở giáo dục, UBND xã, phường, đặc khu hoặc cơ quan Công an gần nhất; đồng thời lưu giữ hóa đơn, chứng từ và thông tin liên quan để phục vụ kiểm tra, xử lý.

Bảo đảm an toàn thực phẩm bữa ăn học đường không chỉ là trách nhiệm của nhà trường mà cần sự chung tay của cả gia đình và toàn xã hội, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, bảo vệ sức khỏe và tương lai của học sinh.