Lũ bủa vây Nghệ An

Cảnh nước lũ ở Nghệ An nhìn từ trên cao Mưa lớn kéo dài khiến nước dâng nhanh tại ngã 4 Đồng Lào tại xã Nghĩa Đàn, Nghệ An. Nhiều nhà dân bị cô lập, giao thông bị chia cắt.

Sáng 16/9, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, Nghệ An xuất hiện mưa to đến rất to tại nhiều khu vực. Mưa lớn khiến một số vùng thấp trũng ngập nước, nhiều tuyến đường bị ảnh hưởng, gồm xã Đông Hiếu, Tam Thái, Quỳnh Văn. Tại Km23 Quốc lộ 48, đoạn qua xã Đông Hiếu, nước ngập sâu gần 1 m từ khoảng 7h, khiến phương tiện không thể lưu thông. Nước cũng bắt đầu tràn vào một số nhà dân sống dọc tuyến quốc lộ. Ảnh chụp một tuyến đường xã Đông Hiếu chiều 16/9. Ảnh: Dũng Nguyễn Quân.

Theo Ban Quản lý bảo trì đường bộ (Sở Xây dựng Nghệ An), trên quốc lộ 48 có 4 điểm ngập sâu, thuộc địa bàn xã Đông Hiếu và Nghĩa Đàn. Mực nước sâu khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Anh Nguyễn Quân Dũng, người tham gia đoàn cứu hộ tại xã Đông Hiếu, cho biết toàn đội buộc dùng dây thừng, băng qua các điểm ngập sâu, nước chảy xiết đưa bà con ở vùng trũng đến nơi an toàn. Ảnh: Dũng Nguyễn Quân.

Lực lượng cứu hộ sử dụng phao, phương tiện chuyên dụng để đưa người dân qua các đoạn nước sâu, hỗ trợ vận chuyển đồ đạc và tiếp cận những hộ bị cô lập. Ảnh chụp một đoạn ngập sâu tại xã Đông Hiếu (địa bàn xã Nghĩa Thuận cũ) sáng 16/9. Ảnh: Dũng Nguyễn Quân.

Tại xã miền núi Nghĩa Lộc, mưa lớn từ ngày 15/9 khiến nước dâng nhanh. Một số khu vực tại các xóm Sông Lim, Đồng Lào, Nam Lộc… bị lũ chia cắt, có nơi nước tràn vào nhà dân. Ảnh: Quang Sơn.

Chị Nhung (30 tuổi, ở xã Nghĩa Đàn) cho biết từ nhỏ tới giờ, chị chưa từng chứng kiến nước lũ dâng đến tận nhà như năm nay. "Bố tôi đi đón mẹ nhưng giữa đường gặp nước dâng nên phải quay đầu gấp. Năm nào nhà cũng lo chuyện lũ nhưng năm nay nước dâng cao, chắc phải trang bị thuyền, phao cứu sinh", chị nói.

Trong khi đó, đêm 15/9, rạng sáng 16/9, nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an xã và Ban Chỉ huy Quân sự xã Quỳnh Văn (Nghệ An) gần như không ngủ khi mưa lớn khiến nước dâng nhanh, tràn vào nhà dân. Lực lượng chức năng lập tức có mặt, hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn, đồng thời tiếp tục túc trực tại các khu vực ngập sâu để ứng phó khi nước tiếp tục lên. Ảnh: Fanpage Nghệ An.

Tại Thanh Hóa, mưa kéo dài gây ngập và sạt lở tại nhiều địa bàn miền núi. Trên Quốc lộ 15C, đoạn qua xã Nhi Sơn, sạt lở tại Km80 khiến giao thông ách tắc hoàn toàn. Khu vực từ Mường Lát đi Pù Nhi, Quan Hóa, Quan Sơn cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở. Dòng lũ chảy xiết khiến nhiều tuyến đường tại xã Tân Thành bị chia cắt. Theo thống kê sơ bộ, địa phương ghi nhận 15 điểm bị ngập, bao gồm 4 ngầm tràn trọng điểm là Bến Nhạ, Hai Sông, Thành Nàng, Thành Sơn. Ảnh: UBND xã Tân Thành.

Khu vực tràn Thành Nàng ngày 16/9. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, mực nước nhiều sông đang lên. Trên sông Bưởi, tại trạm Thạch Quảng, mực nước đạt 16,67 m, cao hơn báo động 3 là 0,67 m; tại trạm Kim Tân đạt 11,08 m, trên báo động 2. Cơ quan khí tượng dự báo trong 24 giờ tiếp theo, mực nước trên nhiều sông tiếp tục dâng, một số nơi có khả năng đạt hoặc vượt báo động 3. Ảnh: UBND xã Tân Thành.