Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác bảo đảm an toàn hồ đập

Đồng chí Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công trình Thủy lợi-Thủy điện Quảng Trị ở xã Khe Sanh - Ảnh: T.Đ

Đồng chí Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra thực tế tại công trình Thủy lợi-Thủy điện Quảng Trị ở xã Khe Sanh, qua đó đánh giá hiện trạng công trình, khả năng vận hành, phương án ứng phó và bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ năm 2026.

Công trình có diện tích lưu vực hồ chứa 159km². Mực nước dâng bình thường ở cao trình+480m; dung tích hồ chứa ứng với mực nước dâng bình thường là gần 163 triệu m³, trong đó dung tích hữu ích là hơn 141 triệu m³.

Công trình có nhiệm vụ điều tiết lưu lượng dòng chảy để bổ sung nước tưới vùng hạ du; cấp nước nuôi trồng thủy sản, sinh hoạt và sản xuất công nghiệp; giảm lũ cho hạ du với dung tích phòng lũ 30 triệu m³, và cung cấp điện lên lưới điện quốc gia.

Sau khi kiểm tra thực tế tại công trình, đồng chí Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, đơn vị quản lý là Công ty Thủy điện Quảng Trị tiếp tục kiểm tra, theo dõi chặt chẽ hiện trạng và diễn biến an toàn công trình, mực nước hồ chứa; kiểm tra hệ thống cửa van, thiết bị cơ khí đóng mở và hệ thống điện vận hành, bảo đảm công trình hoạt động an toàn trong mùa mưa lũ.

Mực nước qua cửa xả của công trình đang ở mức thấp - Ảnh: T.Đ

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị quản lý tiếp tục tăng cường kiểm tra, rà soát hiện trạng các hồ chứa, đập dâng và công trình thủy lợi; đặc biệt, quan tâm các công trình xung yếu, có nguy cơ mất an toàn.

Đồng thời, chủ động xây dựng phương án ứng phó thiên tai và các tình huống khẩn cấp; bố trí lực lượng thường trực theo dõi diễn biến công trình; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện, thiết bị theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du trong mùa mưa lũ.

Dịp này, đồng chí Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đã đến kiểm tra tiến độ dự án Trường Chính trị Lê Duẩn. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 300 tỉ đồng, được xây dựng trên địa bàn phường Nam Đông Hà, quy mô đào tạo tối đa hơn 1.300 học viên với 80 cán bộ, giảng viên.

Đến nay, tiến độ dự án đạt khoảng 15% khối lượng thi công. Trên công trường mỗi ngày huy động khoảng 120-150 nhân công cùng nhiều trang thiết bị để đẩy nhanh các hạng mục công trình.

Đồng chí Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ dự án Trường Chính trị Lê Duẩn - Ảnh: T.Đ

Qua kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; đồng thời phải bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch đề ra.