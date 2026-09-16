Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì phiên họp về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Các đại biểu tham dự Phiên họp thứ hai Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Các đại biểu tham dự Phiên họp thứ hai Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Các đại biểu tham dự Phiên họp thứ hai Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Các đại biểu tham dự Phiên họp thứ hai Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.