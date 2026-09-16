Mưa lũ khiến 1.550 nhà ngập, hàng trăm hộ dân phải sơ tán

Theo báo cáo nhanh từ trực ban các tỉnh, thành phố Lào Cai, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An tính đến 17h ngày 16/9, mưa lớn trong những ngày qua đã gây thiệt hại tại nhiều địa phương. Mưa lũ đã khiến 9 nhà bị hư hỏng, trong đó Lào Cai 5 nhà và Thanh Hóa 4 nhà.

Tình trạng ngập lụt xảy ra tại 1.550 nhà dân, gồm Ninh Bình 711 nhà, Thanh Hóa 90 nhà và Nghệ An 749 nhà. Tại Thanh Hóa, đường vào 7 khu dân cư thuộc các xã Thạch Quảng, Xuân Thái và Thanh Phong bị ngập cục bộ, ảnh hưởng đến 613 hộ dân. Tại Hà Nội, 120 hộ bị ảnh hưởng do lối đi bị ngập.

Mưa lớn tại nhiều địa phương khiến hàng nghìn nhà dân bị ngập. Ảnh minh hoạ

Theo cơ quan chức năng, các khu vực bị ảnh hưởng hiện vẫn được bảo đảm đầy đủ nhu yếu phẩm cần thiết, thông tin liên lạc duy trì bình thường.

Trước nguy cơ thiên tai, Thanh Hóa đã tổ chức sơ tán 191 hộ với 734 người tại các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng đến nơi an toàn.

Mưa lớn cũng gây thiệt hại đáng kể đối với sản xuất nông nghiệp. Tổng diện tích lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại là 9.020ha. Trong đó, Hà Nội có 161ha, Ninh Bình 6.492ha, Thanh Hóa 1.080ha và Nghệ An 1.287ha. Tại tuyến đê tả Đáy, đoạn qua Ninh Bình, xảy ra sự cố sạt mái đê phía sông tại vị trí từ K100,810 đến K100,828. Đây là tuyến đê cấp III, cung sạt có chiều dài 18m, chiều cao từ 0,5-1,8m.

Tại Thanh Hóa ghi nhận 10 vị trí sạt lở gây ách tắc giao thông, trong đó có 6 vị trí trên các tuyến quốc lộ, gồm 4 vị trí trên Quốc lộ 15C và 2 vị trí trên Quốc lộ 217. Chính quyền địa phương đang chỉ đạo xử lý, khắc phục các điểm sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông.

Ngoài ra, 43 vị trí bị ngập gây ách tắc giao thông, gồm 30 vị trí tại Thanh Hóa và 13 vị trí tại Nghệ An. Trong số này có 14 vị trí trên các tuyến quốc lộ. Cụ thể, Thanh Hóa có 5 vị trí trên quốc lộ bị ngập, gồm 1 vị trí trên Quốc lộ 15, 1 vị trí trên Quốc lộ 47 và 3 vị trí trên Quốc lộ 217B. 9 vị trí tại Nghệ An, gồm 4 vị trí trên Quốc lộ 48 và 5 vị trí trên Quốc lộ 48E.

Tại các điểm ngập, lực lượng chức năng đã tổ chức trực, cắm biển cảnh báo và hướng dẫn người dân tham gia giao thông, nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn.