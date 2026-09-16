Sức hút của tư dinh khoáng nóng ven sông nam Nha Trang

Không còn là xu hướng, giới tinh hoa đang tạo nên làn sóng “di cư”, nhằm tái định nghĩa chuẩn “sống sang” trong thời đại mới. Với Nha Trang, hành trình ấy bắt đầu từ cuộc tìm kiếm các căn biệt thự tại Elite Island - Charmora City, nơi sở hữu mạch khoáng nóng tự nhiên, không gian sinh thái biệt lập cùng giá trị tích sản truyền đời.

Tắt xô bồ, bật nhịp sống nghỉ dưỡng giữa lòng “đảo an cư” sinh thái

Buổi chiều cuối tuần, thay vì hẹn đối tác tại một nhà hàng trung tâm TP.HCM như thói quen nhiều năm qua, chị Thanh Lam chọn ngồi cùng chồng bên hiên một căn biệt thự nghỉ dưỡng ven sông, lặng nhìn cả gia đình nhiều thế hệ quây quần trò chuyện.

Biệt thự ven sông mở ra nhịp sống nghỉ dưỡng, gắn kết trọn vẹn gia đình đa thế hệ.

Ở tuổi ngoài 50, khi công việc kinh doanh đi vào quỹ đạo và con cái đã trưởng thành, chị Lam bắt đầu tìm một hướng đi khác. Nếu đã dành hơn hai thập kỷ để xây dựng sự nghiệp và tích lũy tài sản, vậy những năm tháng tiếp theo sẽ phải thật đặc biệt và ý nghĩa.

“Trước đây, tôi nghĩ ngôi nhà càng nằm ở trung tâm thì càng giá trị vì không thể tách rời gia đình với điều kiện làm việc, học hành tốt nhất. Nhưng đến một giai đoạn, điều mình cần không còn là thêm một địa chỉ để sở hữu, mà là nơi để cả gia đình muốn trở về”, chị chia sẻ.

Đó cũng là lý do chị bắt đầu tìm kiếm một tư dinh gần thiên nhiên, tốt cho sức khỏe, đủ riêng tư để hai vợ chồng có thể sống chậm, đủ rộng rãi, tiện nghi để ông bà và các cháu tận hưởng trải nghiệm vui chơi, nghỉ ngơi.

Đảo an cư Elite Island - Charmora City (nam Nha Trang), xuất hiện như một lời giải cho bài toán ấy. Giữa không gian được hai dòng sông Quán Trường và sông Tắc bao bọc, những căn biệt thự The Elite mở ra một nhịp sống khác. Tại đây, buổi sáng bắt đầu bằng khoảng xanh và dòng nước, buổi chiều thư giãn với khoáng nóng Onsen, còn khi muốn gặp gỡ bạn bè hay tận hưởng không khí lễ hội, chỉ vài bước chân cư dân đã có thể hòa vào các tuyến phố, chợ đêm, cùng các show diễn nghệ thuật đỉnh cao của Festival Island.

Đảo an cư tại Charmora City đáp ứng chuẩn sống riêng tư và chăm sóc sức khỏe của giới tinh hoa.

Theo Arik Ben Simhon (nhà thiết kế người Israel), khách hàng cao cấp ngày nay không chỉ tìm kiếm ngôi nhà mang tính biểu tượng địa vị. Nếu trước đây sự sang trọng thường mang tính phô trương, thì ngày nay điều đó trầm lặng và kín đáo hơn nhiều.

“Họ quan tâm nhiều hơn đến cảm giác thân thuộc, sự yên tĩnh và những không gian có thể phản ánh chính phong cách sống của gia chủ”, ông nhận định.

Từ sự dịch chuyển đó, Elite Island không chỉ được định vị như một nơi để ở, mà còn hướng tới vai trò của một “cơ ngơi thứ hai” - nơi chủ nhân có thể chăm sóc sức khỏe, tận hưởng thiên nhiên, kết nối gia đình và tích lũy một tài sản có khả năng đồng hành cùng nhiều thế hệ.

Đặc quyền xa xỉ được “chữa lành” ngay trong ngôi nhà của mình

Có một nghịch lý đang diễn ra trong đời sống của những người thành đạt, rằng càng có nhiều khả năng chi trả cho những trải nghiệm xa xỉ, họ càng nhận ra thứ đắt đỏ nhất không phải là một chuyến nghỉ dưỡng năm sao hay món đồ phiên bản giới hạn mà là thời gian để cơ thể phục hồi. Không còn muốn chờ đến kỳ nghỉ thường niên để được chăm sóc sức khỏe, nhiều người đã đưa trải nghiệm đó trở thành một phần của đời sống.

Cư dân Elite Island hưởng trọn đặc quyền khoáng nóng ngay tại Clubhouse Onsen nội khu.

Theo báo cáo của nhóm nghiên cứu ĐH Michigan (Mỹ) đăng trên tập san Frontiers in Psychology, dành 20-30 phút ngồi ngắm thiên nhiên hay đi dạo, không cần tập thể dục hay vận động nặng, đồng thời không dùng điện thoại, có thể giúp giảm stress thông qua việc giảm nồng độ cortisol (hormone liên quan đến stress).

Tại Elite Island, cư dân không chỉ được ngắm nhìn dòng sông cùng cảnh quanh xanh 4 mùa mà còn được đắm mình trong dòng khoáng nóng quý giá, điều khác biệt vượt trội với mọi “chốn sống” ở Nha Trang.

Với nguồn khoáng nóng ngay tại khu vực dự án, tương lai, cư dân tinh hoa có thể biến việc tắm khoáng nóng onsen thành sinh hoạt thường ngày. Sự kết hợp giữa dịch vụ thư giãn cao cấp ở Clubhouse Onsen, phòng gym, spa, vườn thiền cùng công viên trị liệu sinh thái thiết lập hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe đỉnh cao ngay dưới hiên nhà.

Festival Island kế cận quy tụ chuỗi lễ hội rực rỡ, phố mua sắm sầm uất và kinh tế đêm 24/7.

Bên cạnh sự riêng tư và yên tĩnh của đảo an cư, cư dân chỉ mất vài bước dạo bộ để kết nối trực tiếp với Festival Island - trung tâm giải trí và kinh tế đêm 24/7 của Nha Trang. Việc dễ dàng hòa mình vào chuỗi lễ hội rực rỡ và phố mua sắm sầm uất, rồi lại nhanh chóng trở về không gian bình yên tại đây hứa hẹn nhanh chóng thu hút cộng đồng du khách, chuyên gia quốc tế tới nghỉ dưỡng, sinh sống, làm việc.

Chủ nhân dòng sản phẩm thấp tầng The Elite còn được mở ra cơ hội đầu tư sinh lời thuận lợi. Townhouse sở hữu mặt tiền từ 7,5 m trở lên, trong khi biệt thự song lập đạt mặt tiền từ 10 m. Thiết kế bề thế này không chỉ tối ưu không gian sống đón ánh sáng và gió biển cho gia đình đa thế hệ, mà còn linh hoạt trong khai thác thương mại cao cấp như boutique hotel, spa trị liệu hay nhà hàng sang trọng.

Không còn được đo bằng việc xây một ngôi nhà thật lớn giữa khu phố đông đúc, trở thành công dân The Elite là bước chuyển từ sở hữu một căn nhà sang sở hữu hệ sinh thái sống, nơi sự an toàn, sức khỏe và chất lượng từng ngày trở thành những đặc quyền mới. Cùng với cộng đồng cư dân, chuyên gia và du khách quốc tế được kỳ vọng hội tụ, Elite Island mở ra một chuẩn sống mang tính toàn cầu, góp phần nâng tầm trải nghiệm và chất lượng sống tại nam Nha Trang.

Trong bối cảnh quỹ đất sở hữu lâu dài tại trung tâm Nha Trang ngày càng khan hiếm, các sản phẩm townhouse và biệt thự song lập tại đây trở thành “điểm đáp” đắt giá cho dòng tiền và gu sống sang của giới tinh hoa.

Ngày 19/9, sự kiện khai trương nhà mẫu thấp tầng “Chạm chuẩn sống mới - mở lối phồn hoa” sẽ chính thức diễn ra tại đảo Elite Island - Charmora City. Là căn mẫu đầu tiên được khai trương tại đảo an cư, sự kiện ghi dấu một cột mốc mới, mở đầu cho hành trình đưa những giá trị sống khác biệt mà đại đô thị đang kiến tạo đến gần hơn với những chủ nhân tương lai - nơi sự riêng tư, thư thái và những trải nghiệm sống trọn vẹn được hiện thực hóa giữa lòng Nha Trang.