TP Hồ Chí Minh phê duyệt phương án tích nước 31 hồ chứa

Khung cảnh hồ Sông Ray (ảnh minh họa).

UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 5956/QĐ-UBND ngày 14/9/2026 phê duyệt phương án tích nước đối với các hồ chứa nước trên địa bàn thành phố năm 2026.

Theo đó, đối với 6 hồ chứa gồm Sông Ray, Đá Đen, Sông Hỏa, Châu Pha, Suối Các và đập Minh Đạm, thành phố yêu cầu tích nước thấp hơn đường phòng phá hoại theo quy trình vận hành, bảo đảm an toàn công trình, dung tích phòng lũ và chống ngập hạ du, đồng thời đáp ứng yêu cầu cấp nước sinh hoạt, sản xuất.

Đối với 24 hồ chứa khác, việc tích nước được thực hiện theo quy trình vận hành. Riêng hồ Đất Dốc được yêu cầu tiến hành tích nước thử tải theo từng bậc mực nước có giám sát kỹ thuật.

Việc vận hành tích nước và điều tiết các hồ phải tuân thủ nguyên tắc bảo đảm an toàn công trình, vùng hạ du đập và đáp ứng yêu cầu cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, giám sát việc vận hành; căn cứ dự báo, quan trắc khí tượng thủy văn và diễn biến thực tế để bảo đảm an toàn công trình, vùng hạ du.

Các đơn vị quản lý, khai thác hồ phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiện trạng; khẩn trương sửa chữa các hạng mục hư hỏng; vận hành thử cửa van, thiết bị cơ khí trước các đợt mưa, lũ và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để ứng phó tình huống khẩn cấp.