Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines

Chủ tịch HUFO Hà Thanh phát biểu khai mạc. Ảnh: THỤY VŨ

Phát biểu khai mạc, bà Hà Thanh, Chủ tịch HUFO, khẳng định trải qua chặng đường nửa thế kỷ, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Philippines không ngừng được củng cố và phát triển. HUFO sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết gắn bó giữa nhân dân TPHCM và nhân dân Philippines, góp phần xây dựng một khu vực ASEAN hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Tân Tổng Lãnh sự Philippines tại TPHCM Querobine Deapera Laccay phát biểu. Ảnh: THỤY VŨ

Bà Querobine Deapera Laccay, tân Tổng Lãnh sự Philippines tại TPHCM - nước đảm nhiệm chức Chủ tịch ASEAN 2026 - phát biểu điểm lại những thành tựu nổi bật trên các trụ cột như ngoại giao (ký MOU hợp tác an ninh hàng hải và quốc phòng), hợp tác kinh tế - thương mại (vượt mốc 10 tỷ USD, hơn 84% lượng gạo nhập khẩu của Philippines là từ Việt Nam) và gắn kết nhân dân sâu sắc.

Tân Tổng Lãnh sự Philippines tại TPHCM khẳng định, Tổng Lãnh sự quán Philippines sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức của TPHCM để thúc đẩy thương mại, đầu tư, giáo dục và ngoại giao văn hóa trong nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á TPHCM phát biểu

Theo PGS-TS Phan Thị Hồng Xuân, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á TPHCM, trong năm 2026, khi Philippines đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN, nền tảng 50 năm hữu nghị sẽ là động lực để hai quốc gia tiếp tục đóng góp cho một ASEAN đoàn kết, tự cường và lấy người dân làm trung tâm.