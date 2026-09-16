Thời tiết 10 ngày tới: Nhiều khu vực trên cả nước mưa dông liên tiếp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong đêm 15/9 và sáng 16/9, nhiều khu vực từ phía Nam Lào Cai, Phú Thọ, trung du và đồng bằng Bắc Bộ đến Thanh Hóa, phía Bắc Quảng Trị xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông.

Số liệu ghi nhận từ 19 giờ ngày 15/9 đến 8 giờ ngày 16/9 cho thấy một số điểm có lượng mưa vượt 150mm. Trong đó, trạm Quý Hòa (Phú Thọ) ghi nhận 156,4mm; Xuân Bình (Thanh Hóa) 177,6mm; Nông trường 15 (Nghệ An) lên tới 362,6mm.

Nhiều khu vực tiếp tục có mưa dông trong những ngày tới. Ảnh minh họa

Dự báo từ ngày 16 đến 17/9, mưa lớn tiếp tục xảy ra tại Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An và khu vực phía Nam Thái Nguyên, Tuyên Quang. Lượng mưa phổ biến 80-150mm, một số nơi có thể vượt 250mm.

Tại Lạng Sơn, phía Nam Sơn La cùng phía Bắc Tuyên Quang và Thái Nguyên, mưa vừa đến mưa to và dông được dự báo với tổng lượng phổ biến 40-70mm, có nơi trên 150mm. Cơ quan khí tượng lưu ý khả năng xuất hiện những đợt mưa có cường suất lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Trong ngày và đêm 16/9, Lai Châu, Điện Biên, phía Bắc Sơn La, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng cùng Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa rào, dông rải rác. Lượng mưa phổ biến 15-30mm, riêng một số nơi có thể mưa to trên 70mm, tập trung chủ yếu vào chiều và đêm. Khi xảy ra dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 17/9, mưa lớn tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An được dự báo giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá được xác định ở cấp 1.

Hà Nội cảnh báo mưa dông mạnh trong 3 giờ tới

Theo cơ quan khí tượng, dữ liệu từ ảnh mây vệ tinh, hệ thống định vị sét và radar thời tiết cho thấy các đám mây đối lưu đang hình thành, phát triển tại khu vực Bất Bạt, Suối Hai, Ba Vì, Yên Xuân, Kiều Phú, Phú Cát, Phú Nghĩa và Xuân Mai. Vùng mây này có khả năng tiếp tục mở rộng.

Trong khoảng 3 giờ tới, các khu vực Tùng Thiện, Phúc Thọ, Hát Môn, Thạch Thất, Đoài Phương, Yên Bài, Tây Phương, Hạ Bằng, Hòa Lạc và vùng lân cận có thể xuất hiện mưa rào và dông. Cùng với mưa dông, nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn được cảnh báo. Tại các khu vực địa hình dốc, sông suối nhỏ, mưa lớn cũng có thể làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá tại Hà Nội được cảnh báo ở cấp 1.

Bắc Bộ tiếp tục có mưa trong những ngày tới

Theo chuyên gia khí tượng Nguyễn Lan Oanh, dựa trên diễn biến mây vệ tinh, nhiều khu vực trên cả nước sẽ còn duy trì hình thái thời tiết mưa trong những ngày tới. Riêng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An được dự báo tiếp tục có mưa trong khoảng 3-4 ngày tới, từ 16 đến 18-19/9. Mưa xuất hiện trên diện rộng theo từng vùng mây di chuyển, vì vậy tại một địa điểm có thể xảy ra nhiều đợt mưa với cường độ khác nhau, xen kẽ trong cả ngày và đêm. Tổng lượng mưa có nơi dao động khoảng 70-200mm/ngày.

Mưa lớn có thể gây ngập cục bộ tại vùng trũng thấp. Ảnh minh họa

Các khu vực có khả năng xuất hiện mưa lớn tập trung tại trung du Bắc Bộ, Hà Nội và các tỉnh lân cận, khu vực ven biển, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. Do mưa diện rộng kết hợp với lượng nước từ thượng nguồn đổ về, những vùng trũng thấp, ven sông và hạ lưu sông tại Hà Nội, Hòa Bình (cũ), Bắc Ninh, Bắc Giang (cũ), Hưng Yên, Hải Phòng cùng khu vực ven biển và đồng bằng Bắc Bộ có nguy cơ xảy ra ngập cục bộ trong khoảng 16-18/9.

Tại Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị, thời tiết được dự báo nhiều mây, có mưa rải rác kéo dài đến cuối tháng 9. Một số nơi có thể xuất hiện mưa lớn trong đêm 16/9 và đêm 18, sáng 19/9. Tuy nhiên, khả năng xảy ra ngập lụt trên diện rộng được đánh giá không cao.

Từ 17 đến 25/9, khu vực từ Huế, Đà Nẵng trở vào phía Nam, Tây Nguyên và Nam Bộ có nhiều mây, mưa gia tăng do tác động của rãnh áp thấp hạ xuống khu vực Nam Trung Bộ. Mưa rào và dông có xu hướng tập trung vào buổi chiều và tối, song vẫn có thể xuất hiện những trận mưa bất chợt trong buổi sáng.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo nguy cơ mưa lớn, lốc, sét và gió giật mạnh tại một số khu vực. Người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo, đặc biệt lưu ý những thời điểm mưa lớn xảy ra vào ban đêm.

Các địa phương được khuyến cáo rà soát những khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; đồng thời kiểm tra an toàn hồ chứa, đập thủy lợi, hệ thống đê điều và các công trình phòng chống thiên tai. Phương án di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm cần được chuẩn bị để có thể triển khai khi cần thiết. Trong những ngày tới, diễn biến mưa tại các khu vực có thể thay đổi nhanh. Người dân nên thường xuyên cập nhật lượng mưa, tình hình sông suối và các cảnh báo ngập lụt để chủ động bảo đảm an toàn cho người và tài sản.