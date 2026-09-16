Tràn đê sông Bùi, nhiều vùng 'rốn lũ' Hà Nội bị chia cắt

Ngày 16/9, lũ sông Bùi đã vượt báo động III, các xã Xuân Mai, Trần Phú, Quảng Bị đã huy động lực lượng gia cố đê, bảo vệ khu dân cư, sẵn sàng di dời người dân tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu.

Tại xã Xuân Mai, nhiều lực lượng dầm mưa gia cố những đoạn thấp trên tuyến đê Bùi 2 khi nước sông Bùi tiếp tục dâng.

Tại một số vị trí nước đã tràn qua mặt đê, lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai, người dân địa phương cùng 130 cán bộ, chiến sĩ quân đội khẩn trương xúc cát vào bao, xếp thành hàng chống tràn, phủ bạt hạn chế dòng nước xói mặt và mái đê.

Đê Bùi 2 qua địa bàn Xuân Mai dài khoảng 2,8 km, cao trình phổ biến 6,7-7 m, có nhiệm vụ ngăn chậm lũ vào khu dân cư các thôn: Tiến Tiên, Nam Phương, Việt An.

Trước dự báo nước sông còn lên, xã huy động ô tô, máy xúc vận chuyển cát, bao tải và vật tư đến hiện trường; đồng thời tổ chức tuần tra toàn tuyến, tập trung xử lý các đoạn thấp, vị trí từng xảy ra sạt lở.

Các chiến sĩ cùng bà con xã Xuân Mai dùng bao tải cát gia cố các tuyến đê bị tràn.

Lãnh đạo xã Xuân Mai yêu cầu các lực lượng duy trì trực 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật mực nước sông Bùi và tình hình thượng nguồn để chủ động ứng phó.

Lãnh đạo xã Xuân Mai yêu cầu các lực lượng cùng với bảo vệ đê, địa phương tiếp tục bơm tiêu, hướng dẫn người dân đưa gia súc, gia cầm ra khỏi vùng có nguy cơ ngập; chủ động thu hoạch hoặc gia cố khu nuôi thủy sản nhằm giảm thiệt hại.

Từ sáng 16/9, tại các xã Trần Phú, Quảng Bị, đội xung kích phòng, chống thiên tai, Ban Chỉ huy quân sự xã, lực lượng thuộc Sư đoàn 308 và người dân tập trung xúc cát, đóng bao, đắp chống tràn tại các vị trí xung yếu.