Đại hội Hội Người cao tuổi Việt Nam khẳng định vai trò người cao tuổi

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NCT Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tiến hành phiên trọng thể vào sáng 16/9

Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia NCT Việt Nam; đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng 475 đại biểu chính thức và 110 đại biểu khách mời, đại diện cho hơn 17 triệu NCT cả nước.

Đoàn đại biểu Hội NCT tỉnh Lâm Đồng gồm 12 đại biểu, đại diện cho hơn 243.000 hội viên NCT trong toàn tỉnh.

Tại đại hội, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, NCT Việt Nam luôn nêu cao ý chí cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến; đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và tâm huyết vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội NCT đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở và đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Phong trào “Tuổi cao - Gương sáng” tiếp tục lan tỏa, với hàng triệu NCT tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, hòa giải ở cơ sở, khuyến học, khuyến tài, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, với phương châm “Đoàn kết - Nêu gương - Đột phá - Phát triển” và tinh thần “Tuổi cao, chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, đại hội sẽ phát huy dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, trách nhiệm, đề ra những quyết sách thiết thực, khả thi, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ phát triển mới.

Đoàn đại biểu Hội NCT tỉnh Lâm Đồng tham dự Đại hội NCT Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tại đại hội, nhiều tham luận tập trung làm rõ vai trò của NCT trong phát triển đất nước, trong đó có nội dung chủ động phối hợp, chuyển đổi số, thích ứng với già hóa dân số, phát huy trí tuệ, uy tín và kinh nghiệm của người cao tuổi trong cộng đồng. Đại diện đoàn đại biểu Hội NCT tỉnh Lâm Đồng, bà Nguyễn Thị Phúc, Chủ tịch Hội NCT tỉnh đã tham gia ý kiến phát biểu thảo luận về tâm tư, nguyện vọng của hội viên NCT tỉnh Lâm Đồng đến đại hội. Đồng thời, tham gia ý kiến vào các nội dung của văn kiện đại hội, góp ý dự thảo Điều lệ đại hội.

Phát biểu tại đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả các cấp hội NCT trong cả nước và công tác NCT đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị trong thời gian tới, Trung ương Hội NCT Việt Nam và các cấp hội tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về NCT. Trong đó, chú trọng thực hiện chiến lược về NCT, Tháng hành động vì NCT, chăm sóc sức khỏe, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển “kinh tế bạc” và nhân rộng Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau.

Bên cạnh đó, Hội NCT Việt Nam tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát triển hội viên, thực hiện tốt vai trò đại diện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NCT. Đồng thời, tạo điều kiện để NCT phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, giáo dục truyền thống, hòa giải ở cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ủy viên Ban Chấp hành Hội NCT Việt Nam khóa VII gồm 85 đồng chí; bầu Ủy viên Ban Thường vụ Hội NCT Việt Nam khóa VII gồm 13 đồng chí. Ông Nguyễn Thanh Bình tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Hội NCT Việt Nam khóa VII.

Đoàn đại biểu Hội NCT tỉnh Lâm Đồng chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí Trung ương Hội NCT Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NCT Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 xác định 3 khâu đột phá gồm: Tham mưu phát triển “kinh tế bạc” ở Việt Nam, phối hợp tham mưu, đề xuất chính sách, pháp luật, an sinh xã hội liên quan đến NCT; Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, tăng cường huy động nguồn lực thực hiện các hoạt động của Hội NCT Việt Nam; Đổi mới phương thức hoạt động, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hội.