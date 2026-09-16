Đường Hà Nội ùn tắc, người dân 'chôn chân' dưới mưa

Từ 17 giờ ngày 16/9, mưa xuất hiện tại nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội đúng thời điểm người dân bắt đầu rời công sở, trường học để trở về nhà. Mưa khiến người tham gia giao thông phải giảm tốc độ, trong khi lượng phương tiện trên các tuyến phố tăng nhanh, gây ùn ứ cục bộ.

Nhiều tuyến phố như Đào Tấn, Nguyễn Chí Thanh, trục Láng Hạ - Giảng Võ... ùn tắc kéo dài trong giờ cao điểm chiều 16/9.

Người dân chật vật di chuyển trên đường Kim Mã trong cơn mưa chiều tối 16/9.

Tại khu vực nút giao Nguyễn Chí Thanh - La Thành đang thi công cầu vượt Vành đai 1 và nhà ga metro, dòng phương tiện ùn tắc kéo dài, các phương tiện nhích từng chút. Trên vỉa hè, những người đứng chờ xe buýt càng sốt ruột hơn khi phải chờ đợi rất lâu dưới cơn mưa.

Đường Nguyễn Chí Thanh đoạn qua nút giao với đường La Thành ùn tắc kéo dài do đang có hoạt động thi công.

Cả người đi đường và người đứng chờ xe buýt đều bày tỏ mệt mỏi vì tắc đường giờ tan tầm.

Tình trạng tương tự diễn ra tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ. Đây là khu vực có mật độ phương tiện lớn, đồng thời đang triển khai các hạng mục phục vụ dự án đường Vành đai 1. Mặc dù cơ quan chức năng đã cho phép các phương tiện đi vào làn BRT nhưng vẫn xảy ra tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm.

Người dân "chôn chân" trên đường dưới cơn mưa chiều 16/9.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ trong đó có Hà Nội dự báo giảm dần từ đêm 17/9. Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại vùng trũng thấp, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh.