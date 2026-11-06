Lời cô, nghĩa thầy

Hai MC Khả Doanh - Quỳnh Anh giao lưu cùng hai chị em Hoàng Uyên - Hoàng My, chia sẻ những câu chuyện về tình thầy trò và niềm đam mê âm nhạc trong chương trình Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ. Ảnh: Minh Huệ

Với sự kết nối duyên dáng của 2 MC Khả Doanh và Quỳnh Anh, khán giả sẽ được bước vào không gian của cuộc gặp gỡ vô cùng dễ thương và 2 khách mời đặc biệt: cặp chị em gái Hoàng Uyên và Hoàng My. Không chỉ chung niềm đam mê ca hát và tình yêu trường lớp, 2 chị em sẽ “bật mí” bí quyết để vừa học thật tốt, vừa hát thật hay nhờ cách sắp xếp thời gian khoa học. Và trên hành trình rèn luyện tỏa sáng ấy, đằng sau sự nỗ lực của 2 bạn luôn có sự đồng hành, dìu dắt bao dung của những người thầy, người cô.

Hoàng My thể hiện ca khúc Lời cô, gửi gắm tình cảm yêu kính và lòng biết ơn chân thành đến cô giáo. Ảnh: Minh Huệ

Trong 25 phút phát sóng, những thông điệp tri ân sẽ được kể lại đầy tinh tế qua các giai điệu âm nhạc được dàn dựng cùng vũ đoàn Bambino. Khán giả sẽ được lắng nghe ca khúc Lời cô (Nhạc: Đặng Hưng - Lời: Phạm Hiến) qua chất giọng mộc mạc của Hoàng My, nơi lời dạy của cô giáo được ví dịu dàng như tiếng mẹ, mang đến tri thức và nâng bước ước mơ bay xa. Cũng qua sự thể hiện của Hoàng My, bài hát Chữ đẹp mà nết càng ngoan (Sáng tác: Dương Văn Lân) lại mang đến một bài học nhẹ nhàng: rèn từng nét chữ thẳng hàng khéo léo cũng chính là rèn tính chăm chỉ, sự lễ phép và nết ngoan của học trò. Đặc biệt, điểm nhấn sâu lắng nhất của chương trình chính là bản Mashup: Những điều thầy chưa kể - Người thầy (Sáng tác: Trần Thanh Sơn - Nguyễn Nhất Huy) qua giọng hát truyền cảm của Hoàng Uyên. Tiết mục vẽ nên bức tranh vô cùng xúc động về sự hy sinh thầm lặng của nghề giáo - những đêm miệt mài soạn bài, những ngày lặn lội mưa nắng hay bóng dáng lặng lẽ dõi theo từng thế hệ học trò bước tới tương lai.

Hoàng Uyên thể hiện Mashup Những điều thầy chưa kể - Người thầy. Ảnh: Minh Huệ

Không chỉ dừng lại ở một không gian giao lưu âm nhạc, Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ tuần này còn gửi gắm một lời nhắn nhủ thiết thực đến các bạn nhỏ: Không cần đợi đến đúng ngày 20-11 mới nói lời cảm ơn. Ngay từ hôm nay, hãy làm thầy cô vui lòng bằng những hành động nhỏ bé: chuẩn bị bài thật tốt, mạnh dạn giơ tay phát biểu, trao gửi một lời chào lễ phép, hay đơn giản là tự giác sửa đổi một thói quen mà thầy cô đã nhắc nhở nhiều lần.

Hai chị em Hoàng Uyên và Hoàng My chụp ảnh lưu niệm tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai trước khi tham gia chương trình. Ảnh: Minh Huệ

Chương trình Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ chủ đề “Tháng mười một - Lời cô, nghĩa thầy” sẽ chính thức lên sóng vào lúc 10h45 Chủ nhật, ngày 8-11 trên kênh ĐNNRTV1 của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai. Quý khán giả, các bậc phụ huynh và các em thiếu nhi có thể đón xem trực tuyến hoặc xem lại trên ứng dụng Đồng Nai online. Hãy cùng đón xem để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất trong tháng tri ân này!