Khởi chiếu phim có kinh phí 500 triệu USD về thiên sử thi 'Ramayana'

Bộ phim “Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại” chính thức ra mắt khán giả vào ngày 6/11. Lấy cảm hứng từ một trong những thiên sử thi lâu đời và có ảnh hưởng sâu rộng nhất của Ấn Độ, tác phẩm được đầu tư công phu, kết hợp câu chuyện thần thoại với công nghệ điện ảnh hiện đại.

Poster phim "Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại". Ảnh: NSX

Nội dung phim xoay quanh mối tình giữa hoàng tử Rama và công chúa Sita, những biến động quyền lực trong triều đình khiến Rama phải lưu đày 14 năm trong rừng sâu cùng em trai Lakshmana, cũng như cuộc đối đầu với Quỷ vương Ravana.

Đáng chú ý, nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm được lựa chọn làm đại sứ quảng bá bộ phim tại Việt Nam. Cô bày tỏ niềm vui và tự hào khi có cơ hội góp phần kết nối văn hóa Việt Nam - Ấn Độ thông qua một tác phẩm điện ảnh mang đậm dấu ấn sử thi.

Cảnh đám cưới giữa hoàng tử Rama và công chúa Sita trong phim. Ảnh: Galaxy Studio

Phần 1 tập trung vào hành trình lưu đày của hoàng tử Rama và khép lại bằng sự kiện Ravana dùng mưu kế bắt cóc Sita, đưa nàng về đảo quốc Lanka. Cuộc đại chiến nhằm giải cứu công chúa sẽ được tiếp nối trong phần 2, dự kiến ra mắt năm 2028.

Điểm nhấn của tác phẩm nằm ở quy mô dàn dựng và công nghệ hình ảnh. Những cung điện, chiến trường và thế giới siêu nhiên được tái hiện bằng hệ thống kỹ xảo VFX/CGI do DNEG - công ty hiệu ứng hình ảnh từng 8 lần giành giải Oscar đảm nhận.

Phim được thiết kế cho các định dạng trình chiếu cao cấp, trong đó có IMAX, nhằm mang đến trải nghiệm thị giác sống động trong thời lượng 168 phút.

Hình ảnh thần Indra cưỡi voi trong phim. Ảnh: Galaxy Studio

Dự án do đạo diễn Nitesh Tiwari thực hiện, với sự tham gia sản xuất của Namit Malhotra, nhà làm phim đứng sau nhiều bom tấn quốc tế như “Dune”, “Oppenheimer”, “Interstellar” và “Avatar: The Way of Water”.

Theo thông tin công bố, tổng kinh phí đầu tư cho hai phần phim lên tới 500 triệu USD, đưa “Ramayana” trở thành một trong những dự án tốn kém nhất lịch sử điện ảnh Ấn Độ. Phần lớn ngân sách được dành cho kỹ xảo và hậu kỳ, với hơn 600 ngày xử lý hình ảnh chuyên sâu.

Bên cạnh đó, dự án quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng, trong đó Ranbir Kapoor đảm nhận vai hoàng tử Rama, còn Yash hóa thân thành Quỷ vương Ravana.

Âm nhạc cũng là yếu tố được ê-kíp chú trọng. Phần nhạc phim đánh dấu sự kết hợp giữa hai nhà soạn nhạc từng đoạt giải Oscar Hans Zimmer và A.R. Rahman, hứa hẹn tạo nên sự giao thoa giữa ngôn ngữ âm nhạc đương đại với những chất liệu truyền thống Ấn Độ.