Nhan sắc con gái 11 tuổi của mỹ nhân đẹp nhất Philippines gây bất ngờ

Ngày 5/10, tờ Sina đưa tin Zia – con gái đầu lòng của cặp đôi nổi tiếng Philippines Marian Rivera và Dingdong Dantes trở thành tâm điểm chú ý khi tham dự một sự kiện dành cho trẻ em.

Trong loạt hình ảnh và video được chia sẻ trên mạng xã hội, Zia gây ấn tượng với vóc dáng cao ráo, vẻ ngoài trưởng thành và phong thái tự tin ở tuổi 11. Nhiều khán giả nhận xét cô bé ngày càng ra dáng thiếu nữ, đồng thời thừa hưởng những đường nét nổi bật từ cả bố lẫn mẹ.

Zia sở hữu má lúm đồng tiền, khuôn miệng duyên dáng, nụ cười tươi và sống mũi cao giống mẹ. Trong khi đó, đôi mắt cùng hình dáng gương mặt lại có nhiều nét tương đồng với người cha tài tử Dingdong Dantes.

So với thời thơ ấu, diện mạo của Zia hiện có nhiều thay đổi nhưng cô bé vẫn được nhận xét là xinh xắn, ưa nhìn.

Đáng chú ý, không ít cư dân mạng tò mò về diện mạo của Zia khi bước vào tuổi dậy thì và trưởng thành. Nếu ngày nhỏ, cô bé được xem là bản sao của Marian Rivera thì ở thời điểm hiện tại, nhiều người lại nhận thấy Zia ngày càng giống bố hơn.

Zia tên đầy đủ là Maria Letizia Gracia-Dantes, sinh ngày 23/11/2015. Khác với nhiều nghệ sĩ lựa chọn giữ kín hình ảnh con cái, Marian Rivera và Dingdong Dantes khá thoải mái khi chia sẻ cuộc sống của các con với công chúng ngay từ khi còn nhỏ. Thậm chí, hai bé còn tham gia một số hoạt động trong showbiz như đóng quảng cáo và chụp ảnh tạp chí.

Zia cùng em trai Jose Sixto IV (Sixto) hiện là những sao nhí được chú ý tại Philippines. Riêng Zia từng được xếp vào nhóm người mẫu nhí có giá trị quảng cáo cao tại quốc gia này. Năm 2016, Marian Rivera tiết lộ thù lao quảng cáo của con gái có thời điểm còn cao hơn cát-xê của chính cô. Thông tin này từng khiến nhiều người bất ngờ trước sức hút của cô bé.

Sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều là những ngôi sao hàng đầu, Zia được tạo điều kiện phát triển nhiều kỹ năng từ sớm. Ở tuổi 11, cô bé đã có thể cưỡi ngựa, bơi lội và chơi đàn piano.

Marian Rivera được truyền thông và người hâm mộ ưu ái gọi là một trong những mỹ nhân đẹp nhất Philippines. Cô từng được Forbes Asia vinh danh trong danh sách 100 ngôi sao có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Marian Rivera và Dingdong Dantes bén duyên khi cùng tham gia nhiều bộ phim truyền hình ăn khách, trong đó có Chuyện Tình Nàng Tiên Cá và Vũ Điệu Hoang Dã. Cặp đôi công khai chuyện tình cảm vào năm 2010 và nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả.

Năm 2014, Dingdong Dantes gây chú ý với màn cầu hôn lãng mạn dành cho Marian ngay trên sóng truyền hình. Cuối năm đó, cả hai tổ chức hôn lễ tại Nhà thờ Cubao, thành phố Quezon.

Sau hơn một thập kỷ chung sống, Marian Rivera và Dingdong Dantes vẫn được xem là một trong những cặp vợ chồng quyền lực, hạnh phúc của làng giải trí Philippines. Gia đình nhỏ của họ thường xuyên nhận được sự quan tâm và ngưỡng mộ từ công chúng.