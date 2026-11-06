Hà Nội tập trung tuyên truyền giải pháp hoàn thành mục tiêu năm 2026, xây dựng kế hoạch năm 2027

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Đào Xuân Dũng chủ trì hội nghị.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Đào Xuân Dũng và các đồng chí lãnh đạo chủ trì hội nghị. Ảnh Quang Thái

Cùng tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Công Thương; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Nhà báo thành phố; Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội; Tạp chí Người Hà Nội; phường Dương Nội; các phóng viên cơ quan báo chí Trung ương và thành phố.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội đã thông tin các hoạt động, kết quả triển khai và giải pháp tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, gắn với các chương trình khuyến mại tập trung, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu và kích cầu tiêu dùng trên địa bàn Hà Nội dịp cuối năm 2026; công tác bảo đảm nguồn cung hàng hóa, bình ổn thị trường, kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng, chống hàng giả, gian lận thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng dịp cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội thông tin các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) trên địa bàn thành phố; các sản phẩm, chương trình kích cầu du lịch Hà Nội cuối năm 2026; công tác bảo đảm chất lượng dịch vụ, an toàn và môi trường tại các điểm đến.

Lãnh đạo phường Dương Nội thông tin về kết quả thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026; các nhiệm vụ, giải pháp phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và huy động nguồn lực phát triển kinh tế; các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và giải pháp hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trong những tháng cuối năm.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh Quang Thái

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng đánh giá trong tháng 10-2026, công tác thông tin, tuyên truyền về Hà Nội cơ bản bám sát nhiệm vụ chính trị và những vấn đề dư luận quan tâm. Ban Tuyên giáo Thành ủy đã thực hiện 4 báo cáo điểm báo tuần, tổng hợp, phân tích gần 300 bài viết phản ánh 164 vấn đề, vụ việc; qua đó tham mưu Thường trực Thành ủy chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị kiểm tra, xử lý và phản hồi.

Ban đã phối hợp với Trung tâm Truyền thông, dữ liệu và Công nghệ số thành phố rà quét, tổng hợp thông tin về Hà Nội trên báo chí, trang tin điện tử và mạng xã hội. Lũy kế từ ngày 1-10 đến nay, tổng lượng thông tin về Hà Nội đạt hơn 99.462 tin, bài. Những số liệu này cho thấy sự quan tâm của các cơ quan báo chí đối với Thủ đô Hà Nội.

Qua tổng hợp, rà soát, đối chiếu các vấn đề, vụ việc báo chí phản ánh trong tháng, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã phân loại theo tính chất nội dung và kết quả kiểm tra, xử lý; trong tổng số 136 tin, bài, có 29 bài viết đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành của thành phố và 107 vấn đề, vụ việc báo chí phản ánh cần theo dõi, đôn đốc xử lý.

Kết quả tổng hợp cho thấy tỷ lệ vụ việc được các cơ quan, địa phương xác minh, xử lý và có giải pháp khắc phục đạt tỷ lệ 76% (81/107). Nhiều vụ việc đã có biện pháp xử lý cụ thể, một số nội dung được khắc phục, góp phần giải quyết những bức xúc phát sinh từ cơ sở.

Đại diện phóng viên cơ quan báo chí trao đổi tại hội nghị. Ảnh Quang Thái

Nổi bật là tinh thần trách nhiệm, đồng hành của báo chí trong trong tuyên truyền phản ánh những vấn đề phát sinh trong đời sống đô thị, tập trung vào các lĩnh vực quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, giao thông, an toàn công trình, giáo dục, y tế và quyền lợi của người dân. Trong đó, Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội đăng nhiều tin bài thông tin tập trung vào chủ trương đầu tư, quy mô, phạm vi nghiên cứu, tiến độ triển khai dự án; đồng thời đề cập những vấn đề liên quan đến quyền lợi, sinh kế của người dân, công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường và bảo tồn cảnh quan sinh thái.

Về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền tháng 11-2026, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tập trung tuyên truyền sâu về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trong đó trọng tâm là tập trung tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV; Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV; các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Thành ủy, nhất là Nghị quyết số 25-NQ/TW về chiến lược công tác tư tưởng trong tình hình mới; Nghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 30-NQ/TW về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 31-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới…

Bên cạnh đó là công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, kỷ luật, kỷ cương hành chính; các kỳ họp Quốc hội, HĐND thành phố và sự kiện chính trị quan trọng.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Đào Xuân Dũng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh Quang Thái

Các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới; Luật Thủ đô năm 2026 và Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm; làm rõ mục tiêu, định hướng, cơ chế, chính sách mới, tạo đồng thuận xã hội.

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tập trung tuyên truyền giải pháp hoàn thành các mục tiêu năm 2026, xây dựng kế hoạch năm 2027; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; phát triển kinh tế tư nhân, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; giải quyết các vấn đề về quản lý đô thị, môi trường, an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy và dân sinh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh Quang Thái

Liên quan các dự án trọng điểm, đồng chí Đào Xuân Dũng đề nghị các cơ quan báo chí tuyên truyền về các nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết số 96-NQ/HĐND ngày 28-10-2026 về cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại, vi phạm về đất đai ,trật tự xây dựng tại một số dự án trên địa bàn thành phố hà Nội; thông tin tiến độ triển khai, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; làm rõ ý nghĩa, lợi ích của các dự án trọng điểm thành phố đang triển khai, các công trình hạ tầng, nhà ở, an sinh xã hội; kịp thời đấu tranh với thông tin sai lệch, tránh thông tin suy diễn gây hoang mang trong dư luận.

Trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội, tập trung tuyên truyền thực hiện các nghị quyết về phát triển văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân; các ngày kỷ niệm trong tháng 11: Ngày Pháp luật Việt Nam; Ngày Văn hóa Việt Nam…; lan tỏa giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và nhân rộng các điển hình tiên tiến.